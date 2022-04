NAMUR : Viana 13 (3x3), Ogun 10, Naweghi 6, Dossou 3 (1x3), Baggio, Klerx 8 (2x3), Zempare 19 (3x3), Carpréaux 12.

MALINES : Katanic 8, Morrison 24 (1x3), Vervaet 2, Resimont, Wilson 16 (1x3), Be. Massey 6, Bi. Massey 24 (2x3).

Sous les airs des trompettes et tambours, et devant une belle assistance, le match part à l’avantage des Kangoeroes. Avec leurs imposantes pivots, Billie Massey et Morrison, elles dominent sous l’anneau (5-13, 5e). À la peine dans ses pénétrations, Namur, lui, se reprend en périphérie par Viana et Zempare (13-15, 7eet 16-19 à la 10e).

Après que les deux équipes se répondent à mi-distance (21-25, 12e), les Namuroises ont tendance à trop forcer dans leurs prises de décision. Malines, de son côté, continue d’imposer sa puissance dans la raquette, avant d’ajouter à distance (21-30, 13e). À la suite d’un temps-mort obligatoire pris par Aurélien Garraux, Klerx sort de sa boîte en plantant huit points (29-33, 15e). Néanmoins, les visiteuses, toujours sous l’impulsion de ses deux intérieurs, reprennent le dessus sous l’arceau et créent ainsi un écart: 33-46 au repos.

Pas toutes au top

À la reprise, Namur propose de belles transitions et infiltrations plutôt rapides, avec Viana et Ogun à la conclusion (41-48, 22e). Davantage mis en difficulté à l’intérieur, Malines se repose alors sur son adresse pour reprendre son envol (44-55, 25e). Ensuite, les Rouges empêchent que les relations intérieures adverses ne se fassent mais elle ne parviennent à conclure offensivement. 48-59 à la 30e.

À L’entame du dernier acte, Namur affiche un visage défensif conquérant et Zempare relance son équipe à distance (55-61, 33e). Ce n’est pas du goût de Billie Massey qui fait le ménage dans la raquette (55-66, 35e). Namur ne compte pas abdiquer et, sous l’appui du public, Viana redonne espoir (62-67, 35e). Mais à nouveau, l’infatigable Billie Massey climatise la salle avec une bombe (62-74, 37e). C’est le coup de grâce. "On n’a pas contrôlé assez le rythme offensif, déplore le coach Aurélien Garraux. Nous n’avons pas bien alterné le jeu rapide et placé. Par ailleurs, nous avions besoin de toutes nos filles à leur top niveau mais certaines sont passées à côté. Pour dimanche, il faut retrouver une assise défensive pour contrer les relations intérieures, car, quand on a été agressif, on a trouvé de la fluidité en attaque."