Flavion se rapproche de son maintien

Cartes jaunes: Scarbotte

Buts: Fraiture (1-0, 58e; et 2-0, 89e)

FLAVION/MORIALMÉ: Saucez, Squevin (54eLeleux), Lamock, S. Hardy, Edebouw, Dubois, Jadoul, De Jonghe (65eKone), Fraiture, Cheront, Dache (91eG. Hardy).

ANDENNE: Zalli, Delcommene, Vanhorick, El Hassani, F. Fromont, L. Fromont, Alexandre, Bongiovanni, Barzin, Turhan, Scarbotte.

Toute belle affluence ce vendredi soir à Flavion où le club fêtait la fin de son stage où une grosse partie des jeunes est restée pour supporter son équipe fanion. Après une minute de silence en hommage à la grand-mère du joueur andennais Hanchir, les débats commencent en mode mineur. Les deux équipes n’ont pas facile sur un terrain fort sautillant où les occasions ne sont pas nombreuses. Pourtant, les Andennais sont les premiers à mettre le feu aux poudres avec une tête de Turhan, sauvé à même la ligne. Flavion réagit par belles séquences de jeu. Notamment sur une belle combinaison avec Squevin au départ, qui prolonge bien à De Jonghe qui sert Fraiture qui force le portier Zalli à boxer le ballon.

La deuxième période débute avec plus d’envie chez les Florennois et ça paie. Juste avant l’heure de jeu, Cheront sur son flanc gauche, s’incruste parfaitement dans la défense des Oursons et délivre un excellent assist pour Fraiture qui ouvre la marque. Ce goal est libérateur pour les locaux qui enchaînent les grosses possibilités alors qu’Andenne subit de plus en plus. Finalement dans la dernière minute, A. Fraiture double la marque et offre 3 points importants à son équipe qui se rapproche de plus en plus du maintien.

"Nous ne sommes plus qu’à un point de nous sauver, déclare le portier flavionnais Saucez, auteur d’une toute bonne prestation. Nous avons montré plus d’envie à la reprise et ça a payé."