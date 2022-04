Après un mois de mars réussi avec des victoires de rang au Condrusien, à Andenne et face à Biesme, Fernelmont a marqué le pas face à des adversaires nettement moins costauds (défaite face à Meux et partage à Malonne).

"Ce samedi contre Ciney, qui vise la troisième tranche et ne donne aucun signe de faiblesse, notre tâche ne sera pas aisée, confie Benjamin Joine. Ce qui me reste en travers de la gorge, c’est surtout la prestation de dimanche à Malonne. Par contre, contre Meux, la pièce pouvait tomber d’un côté comme dans l’autre."

Lundi, ce sera la visite de Beauraing. Ou une occasion d’assurer ses arrières...

"Dans un premier temps, tout dépendra des premiers résultats du week-end, poursuit Benjamin Joine. Si on avait gagné difficilement à l’aller, Beauraing s’est bien repris depuis et continue à jouer sans pression. Ce lundi, il est clair que nous viserons les trois points".

Union Dinantaise

Suspendus: Herman, Willot.

À Neffe, on a retrouvé le sourire après les récents résultats. "On s’est bien remis en jambes avec les victoires face à Chevetogne et Spy. Nous allons permettre aux jeunes de s’aguerrir à Beauraing samedi. Nous voulons les préparer pour l’an prochain, à l’image de notre opposant. À Grand Leez lundi, nous évoluerons avec plus d’expérience afin d’offrir une réplique de choix face à un des ténors de la série. L’ambiance dans le groupe est excellente et nous espérons pouvoir terminer notre championnat par des résultats probants", précise Maxime Laloux.

Beauraing

Blessés: Pires, Fallon.

Beauraing se voit proposer en ce week-end pascal deux opposants classés derrière lui. " On a envie de garder notre place, voire même tenter de rattraper Andenne et Nismes. On ne va rien lâcher et surtout rester sérieux par respect pour la compétition. Nous sommes aussi occupés à peaufiner notre futur noyau, dans lequel nous cherchons encore au minimum deux renforts", confie Alain Barbier.