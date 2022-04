Buts: Conti (0-1, 4), Ghislandi (0-2, 5), Lamsaiah (1-2, 6e), Dahbi (2-2, 7e) Karakilic (3-2, csc, 35e), El Fakiri (4-2, 38e; 5-2, 39e), Miceli (5-3, 40e)

Les derbies constituent toujours des rencontres particulières, qui peuvent basculer sur des détails. Hier soir, Charleroi entame la soirée en mode mineur. Châtelet en profite pour mener rapidement 0-2. Conti ouvre le score sur un assist de Leo. Ghislandi creuse l’écart. Le retour de Dahbi et Chaibai dans l’effectif du Futsal Team ne permet pas de faire décoller le duel. Les deux équipes sont trop timides. Il y a peu de tirs vers les buts de chaque côté. Le jeune Feron, dans les buts de Charleroi, passe une soirée relativement tranquille. Lamsaiah inscrit le 1-2 mais cela ne change pas la nature des échanges entre deux équipes qui sont satisfaites de leur classement avec ce résultat avant d’entamer les play-off.

Dujacquier meilleur buteur

Dujacquier n’est même pas aligné du côté de Châtelet puisqu’il a déjà pris deux cartons jaunes et que le prochain lui aurait fait manquer le premier match de tournoi de fin de saison. Rahou, qui est dans la même situation, est sur la feuille de match mais ne quitte pas le banc carolo. Châtelet a décidé de gâcher la soirée de tout le monde. Laisse sont hôte égaliser, via Dahbi.

Après la pause, les échanges deviennent encore plus insipides. Aucune des deux équipes ne va au bout de ses actions. Le public s’ennuie et siffle. Charleroi passe devant et mène même 5-2 avant que Miceli fixe le score à 5-3.

Avec la surprenante victoire de Borgloon à Hasselt, ce match ridicule ne permettra pas à Châtelet d’éviter Charleroi au premier tour des play-off. On notera qu’avec ce résultat, Dujacquier, qui n’a pas joué, devrait être sacré meilleur buteur de la saison puisque les play-off ne comptent pas dans cet classement particulier.