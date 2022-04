P3C: Duel à distance entre Rochefort et Bièvre

Fort de ses deux points d’avance sur son dauphin, le leader a désormais toutes les cartes en main et pourrait coiffer les lauriers au terme du week-end pascal. Mais il faudrait pour cela que les ouailles de Grégory Servais s’imposent à la Dinantaise B et à Miécret et que, dans le même temps, Bièvre perde des plumes face à la lanterne rouge dionnaise et à Mesnil, avant-dernier. Un scénario peu probable, il est vrai. "Nous abordons ces déplacements avec beaucoup de prudence , reconnaît le mentor rochefortois. Il reste 4 matches de championnat. Comme je le dis depuis le début, c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens. Pourrons-nous lancer un nouveau tube pour cet été avec les copains? Réponse dans trois semaines!"