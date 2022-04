P3B: Lundi, Lustin aura un déplacement périlleux à Somzée qui reste sur 6 victoires de rang

Après avoir affronté Falisolle, qui se bat pour le maintien, les Lustinois redoutent ce déplacement. " Somzée a le vent en poupe et possède une très belle équipe, solide défensivement, constate José Toyos. On misera toutefois sur nos atouts offensifs pour déstabiliser les Somzéens. À quatre journées de la fin, la tension monte. Nous avons cependant notre sort en mains et nous disposons toujours d’un joker. En cas d’égalité avec Thy, on compte une victoire de plus. Samedi, je devrai composer sans Detilleux, suspendu, et Mosseray, en vacances. Par contre, lundi, je devrais pouvoir disposer d’un effectif au grand complet."