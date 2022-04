P2A: Enfin la bonne à Arquet ?

"Avoir deux matches en trois jours reste particulier, et donc difficile à gérer , analyse le mentor lignard Jean-Baptiste Bertrand. Il va falloir être attentif aux réactions des organismes pour faire les bons choix. Cela peut coûter des points importants dans la course au tour final et au maintien de cette deuxième place, notre objectif. Nous avons cinq points d’avance sur le troisième mais nous pourrions être derrière lui lundi soir!"

En bas de classement, Auvelais a besoin d’un miracle pour se sauver. Les Sambriens accusent un retard de douze points sur Jambes, première équipe sauvée. Même un succès à Naninne cet après-midi ne suffira pas si Jambes prend un point à domicile contre Floreffe, avant-dernier.