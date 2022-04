P1: Un forfait du MF Seillois qui fait les affaires du BS Anhée

Au mieux, il pourrait encore finir à égalité de points (41) si les Anhétois venaient à perdre leurs deux dernières rencontres. Sauf que, dans ce cas, le premier critère de départage d’équipes ex aequo n’est pas le nombre de victoires (Seilles pourrait encore, dans un scénario peu probable, en avoir une de plus qu’Anhée) mais bien le nombre de forfaits sportifs. Les Seillois viennent donc d’entériner leur premier de la saison alors qu’Anhée n’en a pas encore connu le moindre. Pour dire qu’Anhée est champion, on devrait donc techniquement s’assurer qu’il ne soit pas contraint à un forfait d’ici à la fin du championnat (un match contre le Belvédère et un dernier contre Dinant)…

En attendant, une victoire dès ce soir des Anhétois mettrait fin au suspense et leur offrirait, officiellement, le sacre et le retour en Nationale 3.