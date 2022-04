«On nous appelle les nounous des coureurs»

Et du pays, il en voit! " J’ai fait 180 jours de course l’an passé, et à côté, il y a aussi les journées de boulot pour tout bien préparer."

Jongler entre deux équipes

Avec des enchaînements parfois intenses. " Je jongle entre les deux équipes de notre structure, celle des pros, avec la période chargée actuelle des classiques (il a fait les Flandriennes et était ce mercredi à la Flèche Brabançonne) et celle des espoirs (celle de Lucas Jacques et d’Alessandro Tuscano, avec laquelle il a par exemple fait le Tour de Normandie)."

Sur quelles courses préfère-t-il être présent? " J’aime les épreuves un peu inhabituelles, comme le Tour d’Oman, celui d’Arabie Saoudite ou l’Arctic Race of Norway. L’ambiance y est toujours un peu plus conviviale entre le staff de toutes les équipes, car nous n’y sommes pas dans nos formules habituelles, nous n’y avons par exemple pas nos véhicules mais ceux fournis par l’organisation. Il y a toujours une chouette entraide. C’est aussi gai de côtoyer les coureurs. C’est marrant, il y en a plusieurs avec qui j’ai roulé chez les jeunes qui sont pros aujourd’hui. Comme Sean De Bie, qui était dans notre équipe l’an passé, mais aussi Jasper Stuyven ou Tim Wellens. Certains me font un signe quand ils me croisent, comme un clin d’œil ou une petite tape, c’est sympa."

Ses bons contacts avec l’ancien pro Ludwig De Winter lui ont permis d’intégrer le milieu. "J’ai commencé un peu à la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles, j’ai bossé un peu pour Merida Wallonie VTT avant de passer chez Wallonie Bruxelles, où travaillait Eddy Torrekens, qui n’habite pas loin de chez moi."