À la faveur de deux rencontres face aux mal lotis de Molignée et de Flavion toujours sur le qui-vive, Meux B partira à la chasse aux derniers points salvateurs. "Il nous manque trois points pour être mathématiquement sauvés, calcule le coach bruyérois Claudio Batatinha. On doit tout d’abord gagner ce vendredi à Molignée pour se ménager une fin de saison tranquille. Je suis confiant car on sort de quelques bonnes prestations et notamment la dernière contre Loyers que nous ne méritions pas de perdre. Je m’attends à un déplacement épineux sur un terrain difficile face à des hôtes qui joueront crânement leur survie." Lundi, en hébergeant Flavion, les "Verts" hériteront, le cas échéant, d’une nouvelle possibilité de se rassurer définitivement. " On devra gérer au mieux notre jeu face à un adversaire motivé qui jouera sans doute une de ses dernières cartes".

Molignée

Suspendus: Gravier et Descontus.

Avant de pouvoir se lancer dans leur nouveau projet (voir page suivante), les Molignards peuvent encore sauver leur place en P1. " Il nous faut ce 6/6 , annonce le coach molignard Christophe Corbisier. Nous pensions avoir fait la bonne opération en l’emportant à Andenne mais Flavion a gagné aussi. De toute manière, ce n’est même plus un 6/6 mais un 9/12 que l’on doit viser." Les Molignards pourront compter sur Jordan Scailteur la saison prochaine, de retour de son tour du monde.

Nismes

Suspendu: Latifi, blessé: Sobry (blessé), absent: Houche.

Nismes, en grande difficulté depuis deux mois, s’apprête à recevoir le Condrusien, avant de se déplacer lundi du côté de Biesme. Deux rencontres en quatre jours que n’aborde pas très sereinement le coach Bareck Bendaha: " On ne va pas se mentir, c’est très compliqué pour nous de gagner en ce moment. J’aimerais me tromper, mais je ne sais pas si ce sera le cas lors de ce week-end, face à deux adversaires costauds qui vont jouer leur place pour le tour final. Nous n’avons plus rien à jouer si ce n’est de préparer la saison prochaine".

Condrusien

Blessés: Benassy, Evrard, Minet; retour: Chenon.

Après la défaite face à Chevetogne, ce sont deux matchs importants qui attendent le Condrusien. Ce vendredi, les Hamoisiens iront à Nismes avant de recevoir Spy, mardi, deux concurrents directs dans la lutte pour le tour final. " C’est un week-end capital , indique Vincent André. Comme nous, Nismes marque un peu le pas et ne semble pas au top. Nous sortons d’une défaite et j’espère que les joueurs auront à cœur de faire mieux. Nous n’avons de toute façon pas le choix, nous devrons prendre les trois points si nous voulons encore jouer le tour final."

Flavion

Suspendus: M. Fraiture, Zingle, Hennin, G. Hardy, Igot; blessé: Dechamps; incertain: Dubois.

Après son très beau succès chez le voisin biesmois (1-2), Flavion est à l’aube d’un week-end qui peut être décisif avec les affrontements face à Andenne et Meux B. " Nous pouvons acter notre maintien , dit le coach flavionnais, Yves Demars, fort déforcé pour la rencontre de vendredi soir face aux Oursons. Andenne est un peu en roue libre . Leur défaite face à Molignée n’a pas fait nos affaires ". Une belle assistance est attendue avec la fin du stage des jeunes.

" Lundi, cela sera un déplacement loin d’être facile , ajoute le coach. Meux est une équipe qui joue au foot, avec de très bons jeunes . Mais si on arrive à l’emporter à Biesme, c’est que nous sommes capables de l’emporter partout. "

Andenne

La troupe de Dominique Cuvelier endossera le rôle d’arbitre ce week-end. D’abord pour le maintien en se rendant à Flavion, ce vendredi. Puis pour le tour final, en hébergeant Chevetogne lundi après-midi. " Cela sent la fin de saison pour nous ", confirme le mentor des "Oursons" qui sera privé d’Abdel-Karim Bouyaalan et de Faysal Mokulu ce soir.

Loyers

Suspendu : Flamant; incertain : Collard.

Au programme des Loyersois pour ce long week-end: Malonne et puis… Ciney. "L’objectif premier est d’être au tour final, et si nous pouvons garder notre 2eplace en faisant un 2/2, ce serait du bonus, précise Michael Desille. Attention à Malonne, qui doit prendre des points. Lundi, on sera attendu à Ciney, après notre large victoire à l’aller."

Attention également aux cartes, huit joueurs sont menacés de suspension…

Malonne

Blessés: Legrain, Van Vlemmeren, Gondry, Gabrielli, Timsonet, Stock, Seutin.

Pour les Verts, ce week-end pascal sera décisif. Lundi à 16h45, les hommes de Laurent Willems en sauront un peu plus sur leur avenir en P1. " Malgré les aléas (le noyau est encore entaché de nombreux blessés), nous y croyons encore même si les résultats de cette dernière journée ne sont pas en notre faveur « , constate le technicien malonnois. Mathématiquement, rien n’est joué. " À condition de prendre quelque chose à Loyers et de vaincre ensuite Molignée « , constate-t-il. Comme contre Andenne ou récemment Fernelmont, les pensionnaires du Champ Ha passent souvent à côté de la victoire en « oubliant » de tuer le match. " Ceux qui restent veulent à tout prix sauver leur club et les partants s’en aller en assurant le maintien « . Cette volonté commune et la solidarité qui animent habituellement les protégés du président Patrice Debondt seront-elles les clés du paradis?

Leur programme

Vendredi

Molignée - Meux B (20h)

Nismes - Condrusien (20h)

Flavion - Andenne (20h)

Loyers - Malonne (20h30)

Lundi

Malonne - Molignée (15h)

Biesme - Nismes (15h)

Andenne - Chevetogne (15h)

Ciney - Loyers (15h)

Meux B - Flavion (16h)