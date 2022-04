Les Loyersois pensaient avoir encore une chance de se sauver en R2, mais ils ont pris connaissance cette semaine du document de l’AWBB faisant état des montées et descentes en régional. Résultats? Leur sort est scellé, ils joueront en P1 la saison prochaine. Il y aura en effet au minimum six descendants de R2 à la P1. Étant donné que Loyers, qui n’a plus que trois matches à jouer, est dernier de la série A, avec six victoires de retard sur Belleflamme, (douzième et peut-être barragiste), son maintien en R2 n’est mathématiquement plus possible. "C’est dommage, souffle Pierre Baudelet, arrivé à Loyers en cours de saison. On a fait ce qu’on a pu, avec les moyens du bord. En une demi-saison, c’était compliqué d’assurer le maintien."

Le derby contre Beez de ce samedi n’a dès lors plus aucun enjeu. "Je veux tout de même essayer de rattraper Jupille au classement, ajoute le coach. Il nous reste trois matches, nous devons engranger le plus de victoires possible, à commencer par un premier succès à la maison face à Beez. Nos dernières prestations sont encourageantes, je crois en nos chances."

Comté et Fontaine sont toujours à l’infirmerie.

Du côté de Beez, le maintien est assuré depuis plusieurs semaines déjà. Actuels huitièmes au classement, ils n’ont plus vraiment d’enjeu à jouer cette saison, les play-off étant hors de portée. Cela tombe bien, les absences sont nombreuses pour ce dernier derby de la saison. "Oger et Otte sont blessés, Geubel, Jaumotte et Dendas sont à l’étranger, précise Didier Prinsen. Géradon est incertain. Bref, on ne part pas favori à Loyers. Ce serait un exploit si on s’impose samedi. Pour éviter d’autres blessures, j’ai donné congé aux gars cette semaine."

Le coach Prinsen pourrait compter sur un ou deux jeunes afin de renforcer l’équipe à Loyers.

Profondeville – Haneffe (s. 20h45)

Les Mosans ont une revanche à prendre contre Haneffe. "C’est la seule équipe qu’on n’a pas encore battue cette saison, lance Thomas Dustin. Une victoire nous permettrait de faire un grand pas vers la deuxième place, synonyme d’avantage du terrain lors des play-off. On joue ensuite contre Nivelles, un autre candidat au tour final."

Gruslin est en vacances et manquera à l’appel samedi.