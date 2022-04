Football: Sébastien Dewaest et Antoine Bernier en visite au stage de Malonne

Les séances d’initiation et de perfectionnement y ont été assurées par un staff sous la direction d’Aurélien Rousseau : David et Alexandre Spineux, Tom Vuidar, Mathéo Debondt, Hugo Merst, Maxime François et Maël Debondt. Sébastien Dewaest et Antoine Bernier, joueurs de Pro Ligue avec l’OHL et Seraing, leur ont rendu visite.