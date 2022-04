Des Intéristes revanchards

Bajraktari, El Hassani et Luyten sont retenus par le football. Le noyau devrait dès lors se composer de M. Jamart, Gilson, Hubeaux, Hanneuse, S. Jamart et Gilles.

Le bilan andennais ne satisfait pas le coach. "Je suis déçu, car notre groupe est compétitif. Les forfaits et le nombre de joueurs présents n’ont pas toujours été en notre faveur. Je trouve cela dommage car, appliqué et plus souvent au complet, le groupe pouvait jouer dans la cour des meilleures équipes de la série. Un top 5 resterait malgré tout une belle saison."

En N3B, Florennes United recevra Ramillies (21h) et le MFC Clermont, Roselies (21h50). En Nationale 3D, les Copères du BF Dinant pourraient coiffer les lauriers ce soir à Wal Y Fallais (21h). Dans la foulée (21h40), Gedinne United accueillera Sougné.