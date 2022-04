Cinquième confrontation entre Namur et Malines

Les joueuses du coach Garraux connaissent particulièrement bien cette équipe pour l’avoir affrontée à…quatre reprises cette saison: deux fois en championnat et deux fois en EuroCup. Résultat des confrontations? Deux victoires partout, de quoi rajouter du suspens à cette demi-finale. "Certes, nous avons déjà joué quatre fois contre Kangoeroes cette saison, mais les deux équipes ont changé depuis notre dernière confrontation, en janvier dernier, précise Aurélien Garraux. Nous n’avons plus Courtney Range et Kangoeroes a transféré Dominique Wilson, une poste 2, qui peut aussi jouer meneuse. C’est une scoreuse, redoutable derrière la ligne des trois points, qui peut également faire marquer ses coéquipières. Kangoeroes montre clairement ses ambitions en transférant pour les play-off: il veut le titre."

Une autre blessée à Namur…

En éliminant Courtrai en deux manches, les Namuroises ont eu une semaine pour préparer ce choc. "Si on veut prétendre à la victoire, nous devons avoir du répondant au niveau de l’impact physique, ajoute le coach. J’ai axé les entraînements de cette semaine sur ce secteur. Kangoeroes a plusieurs atouts, que ce que ce soit à l’intérieur de la raquette avec Billie Massey et Morrison, ou à l’extérieur avec Resimont, Katanic et Becky Massey. C’est une équipe qui aime bien jouer post up. On doit donc veiller à barricader notre secteur intérieur, tout en contestant leurs shoots à distance. Nous savons que nous n’avons pas l’avantage dans le secteur intérieur, mais nous avons prouvé face à Braine que nous pouvons défier n’importe quel adversaire dans cette série. À nous de reproduire la même prestation."

En plus de Range, les Namuroises seront privées de Clarisse Davreux pour ces demi-finales. "Elle s’est blessée au genou mardi à l’entraînement, ajoute le coach namurois. On ne connaît pas encore la nature de sa blessure, mais les demi-finales semblent être comprises pour elle."