50 jeunes au stage de foot d’Anhée

50 jeunes au stage d’Anhée Organisé par Laurent Adam et Mika Léonard, le stage de Pâques du RFC Anhée a rassemblé cinquante jeunes. Outre la visite d’Antoine Bernier, les stagiaires ont pu assister à un entraînement d’Anderlecht. L’encadrement était assuré par F. Simon, L. Jacquet, B. De Mullier, J. Guns, G. Matoh, M. Deramaix, K. Dos Santos et V. Dubois, épaulés par E. Léonard et M. Lizen.