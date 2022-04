La formation de jeunes vététistes est prête pour accueillir de nombreux compétiteurs, samedi, avec le Kid’s Trophy, et, dimanche, avec la Coupe G-Skin. Ce sera à chaque fois les secondes manches après celles de Soumagne. Comment y sera le parcours? "Le circuit est dessiné en deux parties, évoque l’organisateur. Il aura lieu dans une ancienne carrière de pierres. Avec une portion très technique et une autre plus roulante. Il s’agit d’un parcours naturel. Pour s’y imposer, il faudra être costaud. Solide d’un point de vue technique et physique."

Ce double rendez-vous de ce week-end ne sera pas la seule organisation de la saison pour la structure du Raid Bocq. " Nous avons également prévu la randonnée de notre école de VTT, le 29 mai. Et nous allons également mettre sur pied le Raid Bocq, une manche du Bams, soit le Belgian Ardennes Marathon Series, à Godinne, le 18 septembre."

Les jeunes du Raid Bocq seront très motivés, ce week-end, à Warnant. Comme Louis Losfeld, remarqué ces dernières semaines par de bons résultats. Il était par exemple cinquième, le week-end dernier, à Houffalize, chez les cadets. " Plusieurs de nos jeunes commencent à sortir du lot, dont Louis, qui tire le groupe vers le haut."