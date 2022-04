Volley-ball: les policiers belges dominent la Norvège et filent à l'Euro

Après avoir participé au championnat d’Europe de Police pour la première fois en 2017, l’équipe belge s’est de nouveau qualifiée pour cette compétition! Notre nation se trouvait dans le même groupe qualificatif que la Norvège et les Pays-Bas. Mais le second pays s’étant retiré, une double confrontation face aux Scandinaves allait décider du sort de notre équipe. Et ce sont les policiers belges qui se sont facilement imposés ce jeudi dans la salle de Jambes. La première manche s’est déroulée le matin. Les Belgian Blue Dragons en sont sortis vainqueurs par trois sets à zéro (25-12, 25-11, 25-19). Malgré un léger relâchement à la fin du troisième set, les hommes de Jean-Michel Nihoul n’ont pas été inquiétés. "Nous avons bien joué. J’ai trouvé qu’il a fallu le temps de rentrer dans le match. Mais ensuite, le niveau de jeu s’est élevé. Le plus difficile était de rester concentré mais nous l’avons bien fait. Cette victoire est méritée" , assure le mentor belge. Le match retour, en soirée, s’est soldé par une nouvelle victoire 3-0 (25-14, 25-21 et 25-21). Un match plus équilibré que le premier au cours duquel le coach belge a fait tourner.