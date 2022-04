Arbitre: Noirhomme

Cartes jaunes: Rhatay, Jeanmart, Delvigne, Francotte, Autequitte.

Buts: Autequitte (1-0, 2e), Longin (1-1, 21e), Trigaux (1-2, 68e), Quevrin (1-3, 90e), Huet (2-3, 93e).

SPY: Matriche, Rhatay (83eM. Barry), Fournier, Delvigne, Brouir, Mascaux (73eI. Barry), Autequitte Jeanmart, Francotte, Hody (80eHuet), M. Boujabout.

GRAND-LEEZ: Legrand, Longin, Wauquaire, Ligot Gilissen, Devigne, Grégoire Boreux (88eQuevrin), Lefevre (46eTrigaux), Gilles (46eEvrard), Ayika (80eMartin).

Cet affrontement au sommet démarre sur les chapeaux de roue. En effet, le cuir est mis en jeu depuis moins de deux minutes qu’un centre de Francotte est exploité par Mascaux qui remet intelligemment dans l’axe pour Autequitte qui trompe Legrand de la tête. La réaction gembloutoise ne se fait pas attendre mais les Spirous font remarquablement tourner le cuir en jouant en un temps. Cependant, à la 21e, d’un tir imparable de l’entrée du rectangle, Longin remet les pendules à l’heure. La rencontre reste plaisante mais c’est finalement sur ce score de parité qu’est sifflée la pause.

À la reprise, le mentor Dany Verkamer décide de lancer Evrard et Trigaux en lieu et place de Lefevre et Gilles, changements gagnant puisqu’à la 68e, Trigaux botte un coup franc repoussé par le mur dans les pieds du médian qui, cette fois, ne laisse aucune chance à Matriche (1-2). "Depuis quelques semaines, les changements que j’effectue portent leurs fruits, admet Dany Verkamer. Et comme le troisième but tombé en contre est l’œuvre de Quevrin, je dois remercier mon banc."

Tombé à la 90e, le 3ebut gembloutois arrive au mauvais moment. Cependant, dans les arrêts de jeu, Huet fait 2-3 mais trop tard. "Ce fut une rencontre tactique sans beaucoup d’occasions mais avec 5 buts", résume Malcome Francotte.