Molignée se réorganise avec l'arrivée de Giuseppe Furgiuele

Un peu comme un sauveur, le papa de Renzo Furgiuele, le deuxième gardien à Spy, va donner un nouveau souffle aux Jaune et Bleu.

" Le président et coach actuels restent en place. Dans le staff sportif, un préparateur physique et kiné vont être recrutés. On va relancer un comité qui était en manque de personnes tout comme un comité des fêtes. Nous avons déjà rencontré l’échevin des sports qui va nous mettre à disposition un terrain d’entraînement digne de ce nom ."

Rendre un ancrage local

Si l’avenir du club n’est pas encore certain entre la P1 ou la P2, des joueurs ont déjà donné leur accord pour venir renforcer l’équipe. " D’autres, par respect vis-à-vis de leurs clubs respectifs, souhaitent ne pas être encore annoncés. Par contre, des joueurs déjà actifs ont adhéré à notre projet et vont continuer à Molignée. " C’est ainsi que Deprée, Taburiaux, Fabris, Pulvirenti, Milone seront toujours au club. " Nous sommes également en contact avec des joueurs habitant la région pour que les supporters puissent s’identifier ." Paulin Dardenne a été approché mais aucun accord n’est encore trouvé.