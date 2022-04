Les U10 de Meux dans la poule du Standard

Une superbe saison, un tournoi bien appréhendé

Leur performance dans la Brussels European Cup n’est pas une surprise, les Meutis sont également bien embarqués en championnat interprovincial avec seulement deux défaites depuis le début de celui-ci. Au moment de coiffer les lauriers, pas question pour le coach de parler de lui-même. " Tout le mérite revient aux joueurs, ils font une année exceptionnelle et travaillent depuis trois ans pour atteindre ce niveau , souligne-t-il. Ils n’ont pas pris ce tournoi à la légère tout en réussissant à y venir sans pression ni stress. C’était la force de notre équipe durant les qualifications ".

Ilyas (le gardien), Émilien, Mathis, Simon, Colin, Yanis (pour l’anecdote, le fils de Mouss ), Tom, Benjamin, Vince et Ryan doivent donc faire le plein d’énergie cette semaine pour prester au tournoi, qui fait également une édition U8 et U9 où l’on pourra retrouver Chelsea, Manchester City, Barcelone et le PSG. " Les petits sont aux anges, au vu des qualités de l’équipe je savais qu’il était possible qu’on se qualifie , sourit le coach belgo-marocain. C’est une opportunité géniale pour eux, des recruteurs sont déjà venus aux nouvelles et cela se reproduira sûrement encore ".

Outre le tournoi lundi (18/04), les " Verts " joueront également les qualifications pour la Assess’cup, un autre tournoi international, dimanche.