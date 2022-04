Le meilleur buteur thudinien Doryan Rochet a décidé d’arrêter le football pour des raisons privées. Un coup dur pour Thuin (P4H) dans la course au tour final. " On a joué sans n°9 contre Marbaix le week-end passé, ça s’est ressenti ", constate le coach Bernard Livémont, qui va devoir trouver d’autres solutions offensives pour les deux derniers matches.

Donnay et MaIstriaux prolongent

Convoité par Nismes pour jouer en P3 namuroise, le jeune Nicolas Donnay a choisi de prolonger l’aventure à Petigny-Frasnes. Logan Maistriaux rempile également chez les Leus .

Frédéric Pierson coach de Surice

Le successeur d’Eddy Morue est connu chez les Fromagers . Frédéric Pierson (ancien coach de Philippeville et du Sporting de Charleroi et de Couvin chez les jeunes) sera la nouveau coach de Surice (P2B).

Flawinne recherche un coach

Le club de Flawinne est à la recherche d’un entraîneur pour son équipe B, qui évolue en P4. Contact: Luc Dambly (0475/69.56.60).

Nouveau projet à Molignée

L’ ES Molignée connaîtra dès la saison prochaine une réorganisation complète tant au niveau administratif que sportif. Il reste 4 matchs au club pour se sauver en P1 mais que ce soit en P1 ou en P2 le projet sera mis en place. Ce club familial gardera un ancrage local avec l’aide de l’échevin des sports et des commerces locaux, du président en place, des joueurs de la région et du Hainaut qui viendront pour redorer le blason du club. Giuseppe Furgiuele, père de Renzo, le 2egardien de Spy et à la tête de l’académie top coach élite est à l’origine de ce projet: "Christophe Corbisier déjà en place restera le T1, il sera rejoint par le préparateur physique Fabrice Lokembo (ex-Sporting Charleroi ), Mattaliano L. (Gosselies Espoirs), Beaumet N. (Ransart P2), Furgiuele A. (Sc Montignies P3) et d’autres" .