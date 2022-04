Watillon sur un podium européen de bloc

Un résultat de bon augure pour la suite de sa saison même si au départ elle pensait s’aligner durant le même week-end à la coupe du monde seniors de bloc à Meiringen (Suisse). Mais dans sa dernière année junior, elle compte finalement participer à quelques compétitions internationales dans cette catégorie, un peu comme elle l’a fait comme lors du championnat de Belgique de difficulté la semaine précédente.

Le niveau des compétitions internationales est en plus assez relevé chez les juniores, avec des filles qui sont des habituées de finales européennes et de demi-finales mondiales chez les seniors. Rappelons que le bloc n’est pas la spécialité de Lucie Watillon, qui s’exprime mieux sur l’escalade de difficulté même si l’écart s’amenuise de plus en plus pour elle entre les deux disciplines.