U19 ACFF: Une saison positive au Condrusien

Ce partage ne remet pas en cause la saison condrusienne, positive. "Je suis content de l’équipe. Mes joueurs ont tous progressé et ont prouvé qu’ils étaient capables de battre les meilleures équipes et qu’ils méritent d’être en interprovinciaux. Nous avons vécu plusieurs semaines durant lesquelles il était difficile d’être onze. Beaucoup de joueurs étaient repris en équipe première. Nous avons compensé avec des provinciaux, des U19 et même des U16. Sans ça, je suis persuadé que nous aurions même pu faire mieux. Mais c’est le cas pour toutes les équipes U19, je suppose" , conclut le formateur condrusien. Huitièmes, les Hamoisiens clôtureront leur saison avec un déplacement à Libramont le samedi 23 avril (15h30).