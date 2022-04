U14 ACFF: Le jour sans des Taminois

"Je suis vraiment déçu de ce résultat. Nous n’avons pas pu poser notre jeu comme d’habitude , regrette le formateur taminois Frédéric Bourguet. Beaucoup de déchets techniques, de contrôles ratés et une kyrielle de passes mal assurées. Notre adversaire mérite sa victoire. Il est resté solide et a su profiter de notre faiblesse du jour. Verlaine a montré plus d’envie. Nous étions souvent deuxièmes au ballon. Déjà à l’échauffement, j’ai ressenti une forme de nonchalance de la part de mes joueurs. Je dois aussi avouer que moi-même je n’étais pas dans mon assiette. C’est une faillite collective. Il y a des jours comme ça. Malgré ce revers, il ne faut pas occulter les excellents résultats réalisés dans ces PO2. Dans l’ensemble, mes joueurs font une belle saison, en proposant un beau jeu collectif et porté sur l’offensive. Ils ont réalisé de magnifiques matches. Je suis très fier d’eux et de leur progression."