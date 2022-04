U13 ACFF: Saison réussie pour les jeunes de Meux

En U13 IP ACFF A/1, les Meutois ont dominé (4-1) Rebecq. Rapidement menés, les Verts ont réagi en posant le jeu et en restant calmes. Les buts locaux ont été inscrits par Mauro Crimi (2), Ismaël Azdad et Antoine François. « La saison se termine et mes joueurs ont bien continué leur apprentissage, se réjouit le formateur Quentin François. L’arrivée du jeu à 11 est accueillie avec beaucoup de plaisir et de soulagement. Le format 8 vs 8 était devenu trop petit pour permettre de s’exprimer correctement. Cela va être un grand changement dans leur parcours formatif, mais ils sont prêts. Si, en termes de qualité, il y a très peu de souci, certains ont un travail à faire au niveau de leur caractère. Leur mental est parfois défaillant. Mais j’ai confiance. Ce sont de super garçons. »