R2B | Neufchâteau B - Natoye: Il y a peu d’espoir...

En effet, sur les quatre dernières journées, Aubel doit s’incliner deux fois alors que Natoye doit réaliser un sans-faute. Or, les Jaunes se rendent ce soir chez le leader. « Ce déplacement s’annonce naturellement très compliqué , confie le coach, Laurent Costantiello. Je ne mise pas beaucoup d’espoir sur ce match. On connaît les qualités de Neufchâteau, inutile de les redire. La moitié de l’équipe cartonne en D3, ça estime déjà le niveau. L’idée est tout de même de terminer correctement la saison. » Si Van Landschoot et Degée hésitent à prolonger, le restant du groupe confirme sa présence pour la saison prochaine. Alexis Héraly reviendra lui de Loyers.