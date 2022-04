Namur et Walhain se sont rassurés

L’objectif premier est donc atteint, pour les Namurois. "Le travail est fait, malgré une saison rendue compliquée par les blessures et départs subis en cours de route. Il nous reste deux matchs, contre Bouillon et Averbode, et donc six points en jeu. Autant essayer de les prendre" , ajoute celui qui passera donc le relais à "Jef" Didembourg, la saison prochaine, la P1 étant, elle, reprise par Vincent Jonckheer. "Tout le club est derrière le projet, qui concerne tant la future N3 que la prochaine P1. Celle-ci accueillera, on le sait, les plus prometteurs jeunes de la P3 actuelle, alors que les autres auront droit à plus de temps de jeu dans cette division. Ce sera tout bénéfice pour cette superbe génération."

En série C, Walhain s’est également mis hors de danger ce week-end, en s’imposant 3-0 devant Herenthout. Les Walhinois, avant-derniers, avaient fait souffrir les meilleures équipes à plusieurs reprises. À domicile, ils avaient pris un point contre Nijlen, le leader, et gagné contre Zoersel, le deuxième. Mais, pour éviter d’être obligés d’aller chercher un point à Lier, la lanterne rouge, lors de la dernière journée, les Walhinois devaient prendre quelque chose contre Herenthout, quatrième, ce samedi. L’importance de l’enjeu n’avait échappé à personne, et surtout pas au coach, David Ittelet. "J’ai décidé de scouter Herenthout. C’est la première fois que cela m’arrive cette saison", indique-t-il. Herenthout s’est présenté sans son premier passeur, tandis que l’attaquant qui avait fait souffrir les Walhinois lors de la rencontre aller n’est monté au jeu que sporadiquement. "De notre côté, j’ai retrouvé un collectif. Nous avons joué en équipe et étions bien structurés. Nous avons donc signé une belle victoire. Le maintien est assuré" , souligne le coach brabançon. L’équipe va perdre son passeur, Nicolas Art, qui met un terme à sa carrière. Quant à David Ittelet, il ne sait pas encore s’il sera toujours l’entraîneur de l’équipe la saison prochaine. "Je dois réfléchir. Si nous montons quelque chose d’intéressant, je resterai probablement. On verra" , lance-t-il.