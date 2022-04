Motocross: La fierté de Haid-Haversin

Le soleil était de la partie à Haversin dès les premiers tours de chauffe du samedi matin. ©EdA - Maximilien Lavis

En piste, les pilotes locaux ont profité d’un temps très printanier pour livrer de belles bagarres. À commencer par Tyler Brouir et Roby Ignatieff chez les jeunes. Les deux "enfants du village" ont terminé respectivement premier et quatrième en 85cc au bout d’une série de trois manches dont la première réservait déjà un scénario palpitant. " Roby est l’un des 6 pilotes du club , précise Philippe Joris. Tyler n’en fait pas partie mais nous serions ravis de l’accueillir, d’autant qu’il est du village." Ce serait un joli coup de pouce au jeune Haversinois puisque le MC Haid, pour aider ses membres, leur paie la licence annuelle (de plusieurs centaines d’euros) nécessaire pour s’engager en championnat.

Les autres pilotes du club haversinois, dont les "4L" Laloux, Ledent, Landtmeters et Lambert, étaient aussi engagés ce week-end. " Sans oublier Philippe Billy qui, à 56 ans, nous a offert une des plus belles bagarres à Haid. Chez les experts, il a gagné la 1èremanche et terminé 2ede la seconde. Sur un circuit qu’il connaît comme sa poche, il était déchaîné. " Les catégories reines en Inters ont été remportées par Romain Delbrassinne (MX2) et Kevin Fors (MX1), lequel s’est également adjugé la Superfinale, qui rassemblait dimanche soir les meilleurs pilotes MX1 et MX2. " Quand je vois de telles courses, y compris chez les gamins, combinées à une super météo et un public présent en nombre, je ne peux qu’être satisfait de cette édition du motocross de Haid ", conclut le président.

Le joli duel des cousins en 85cc

Roby Ignatieff, le Petit Poucet déjà avec les grands

Roby Ignatieff avait roulé toute la première course en tête avant d’être repris par son cousin Tyler. ©EdA - Maximilien Lavis

C’était la quatrièmefois que Roby (11 ans) roulait à Haid, la toute premièreen 85cc. " En 2021, j’étais en 65cc et j’ai été vice-champion AMPL. " Parti en première position dès les premiers mètres, Roby a fait la course en tête avant d’être repris par Tyler Brouir dans l’avant-dernier tour et de terminer en deuxième place sa première course du samedi. " Je sentais Tyler revenir et j’essayais de prendre mes virages le plus possible à l’intérieur pour l’empêcher de me dépasser, mais il a fini par passer devant. "

Plus jeune pilote de sa catégorie cette année, il n’oublie pas ses ambitions. " En 85cc, je roule avec des pilotes plus âgés et plus rapides. Mais j’aimerais finir dans le top 5. " Après une chute en course n°2 (10e) et une 4eplace en course n°3, Roby a terminé au pied du podium. " Je suis content car, à Libin, j’avais fini 12e. " Le jeune Ignatieff n’en est donc pas à son coup d’essai, lui qui avait déjà remporté en 2021 la Coupe de l’Avenir à Baisieux (Nord de la France) et avait fini 2ede la Chinelle (enduro) chez les 65cc.

Tyler Brouir, à la poursuite de son cousin

Tyler Brouir, vainqueur en catégorie Écolage 85cc à Haid. ©EdA - Maximilien Lavis

Tyler (13 ans) a mal débuté sa premièrecourse samedi. " J’ai lâché trop tôt l’embrayage et foncé dans la grille qui n’était pas encore abaissée. Je me suis donc retrouvé dernier dès le départ, je n’avais encore jamais connu ça. " La suite? Une course-poursuite pour revenir sur son… petit cousin. " J’ai repris Roby dans l’avant-dernier tour. Au moment de le passer, je l’ai un peu poussé. Je me suis excusé plusieurs fois car je n’aime pas ça. " Vainqueur des trois courses et donc du classement final à Haid, Tyler a rectifié le tir après la manche AMPL de Libin finie sur abandon mécanique. " Je suis satisfait de mon samedi. La prochaine étape, ce sera à Gérouville, le lundi de Pâques. " Son cousin Roby y sera aussi...

" Si le MC Haid me demande de rejoindre le club? J’en serais très heureux et je dirais oui! ", confie Tyler qui joue aussi au rugby du côté d’Yvoir au RHM. Autant dire qu’il n’a peur ni de la vitesse, ni des contacts!

Les résultats

Le motocross, ce sont des catégories pour tous les âges, des plus jeunes aux plus expérimentés... ©EdA - Maximilien Lavis

Écolage 50cc

1. Joshua Goblet (60); 2. Jules Ginestet (48); 3. Jean Rondeaux (40); 4. Maxime Cote (32); 5. Mayron Padoan(32); 6. Loïc Hardy (30); 7. Tyler Leroy (28); 8. Ilario Cariola Hannot (26); 9. Aaron Dodin (26); 10. Johan Lambillon (24); 11. Auxence Roufosse (20); 12. Simon Jeangout (18); 13. Eden Jacques (14); 14. Valentin Vanderclause (14); 15. William Collard (14); 16. Liam Bossi (10); 17. Lyam Begon (8).

Écolage 65cc

1. Timéo Mohring (84); 2. Sacha Goblet (78); 3. Mathis Mohring (60); 4. Cyril Collard (49); 5. Lana Dolfini (42); 6. Luis Dethier (41); 7. Diego Jacques (40); 8. Noa Jeangout (40); 9. Jules Grutzner (36); 10. Mathis Moreau (35); 11. Arthur Montreux (32); 12. Maxime Potten (25); 13. Mirko Vanhoenacker (24); 14. Tom Bruwier (22); 15. Léo Fourny (16); 16. Matteo Scholtes (16); 17. Léopold Havelange (12); 18. Tom Sales (11); 19. Gabriel Thiry (10);20.NoéMethais(9);21. Ethan Beaufays (2); 22. Timeo Pierron.

Écolage 85cc

1. Tyler Brouir (90); 2. Tom Dolfini (66); 3. Michaël Steinbrunn (54); 4. Roby Ignatieff (53); 5. Mathéo Moins (47); 6. Aron Magnan (47); 7. Mayron Geurts (45); 8. Nils Fraikin (41); 9. Liam Kintziger (35); 10. Huffling (28); 11. Ophélie Ernotte (28); 12. Aaron Étienne (26); 13. Shen Leroy (22); 14. Lio Denil (21); 15. Achille Grun (21); 16. Alicia Ernotte (18); 17. Paco Spet (13); 18. Colin Tourneur (10); 19. Lucas Schelfhaut (8); 20. Kylian Naud (7); 21. Mathis Pellus (3); 22. Louis Rosière (1); 23. Victor Havelange.

Open 125cc

1. Ludovic Bral (60); 2. Maxime Drezen (42); 3. Marc Fraikin (42); 4. Marvin Louis (40); 5. François Vanhoenacker (31); 6. Tom Ligot (31); 7. Harry Seel (27); 8. Théo Delhez (27); 9. Michaël Ponchaut (22); 10. Lucas Gerardy (22); 11. Mario Matijevic (21); 12. Arthur Delhez (18); 13. Pascal Lambillon (17); 14. Christophe Jeangout (13); 15. Livio Censier (10); 16. Stephen Melard (9); 17. Florent Rouyr (8); 18. Mathieu Thiry (5); 19. Gaëtan Cornet (5); 20. Christophe Fequenne (4).

Old timers

1. Pascal Delchambre (60); 2. Johan Goffard (54); 3. Pierre Marchand (48); 4. David Duckers (44); 5. Remi Fraikin (41); 6. Julien Toucherque (38); 7. Olivier Léonard (32); 8. Raphaël Dubois (30); 9. Michaël Cabu (26); 10. Steve Laloux (26); 11. François Mazzoni (25); 12. Éric Dropsy (20); 13. Maxence Ney (18); 14. Rudy Finet (18); 16. Jean-Marc Toussaint (14); 17. Alain Collin (12); 18. David Lacasse (8).

Quads

1. Kjell Op De Beeck (60); 2. Timothée Hieff (48); 3. Loren Lambert (40); 4. Nicolas Wilkin (36); 5. Brian Boman (31); 6. Luca Ancion (31); 7. Charles Delhaye (27); 8. Tristan Lesenfants (23); 9. Florian Jacquemin (21); 10. Martial Collette (21); 11. Damien Jacques (20); 12. Cédric Colot(19); 13. Noah Balon (15); 14. Jeroen Notelaers (13); 15. Michaël Collard (12); 16. Samuel Robert (12); 17. Lionel Collette(9); 18. Nathan Jacquemin (5); 19. Julien Sterkendries (5); 20. Bryan Schmitz (2).

Débutants

1. Thomas Jamar (30); 2. Mike Ledent (24); 3. Boris Vandermeulen (20); 4. Victor Glibert (18); 5. Marvin Siemes (16); 6. Ethan Berben (15); 7. Hugo Mayn (14); 8. Adrien Brahy (13); 9. Nathan Donnay (12); 10. Sean Antoine (11); 11. Amadeo Simon (10); 12. Timmy Neirynck (9); 13. Gaël Allabarbe (8); 14. Thibaut Tassin (7); 15. Maxime Lecoq (6); 16. Gaëtan Cornet (5); 17. Tom Wagner (4); 18. Thomas Goblet (3); 19. Éric Dropsy (2); 20. Corentin Kurman (1); 21. Gauthier Poncelet; 22. Kenny Magnan; 23. Gilles Scigala; 24. Alessandro Crepin; 25. Angus Hilgers; 26. Gaël Pfaff; 27. Paul Boudron; 28. Eddy Dauvin; 29. Lucien Kroonen; 30. Michaël Micha; 31. Maxime Englebert; 32. Axel Desset; 33. Endy Nicolas; 34. BrandonWirtz;35.ArnaudRoyer; 36.NicolasLeroy;37.MartinGillet; 38. Théo Vincent; 39. Dylan Bronkart; 40. Sébastien Magnan; 41. Aubry Genot; 42. Hugo Lavigne; 43. Théo Desirotte; 44. Grégory Maquinay; 45. Maxime Hatert; 46. Kevin Poncin; 47. Marvin Guillaume.

Juniors

1. Camille Kurman (30); 2. Pierre-Yves Hubert (24); 3. Michaël Pirotte (20); 4. Jérémy Thiltgen (18); 5. Mathys Brevers (16); 6. Romain Hiffe (15); 7. John Wiesemes (14); 8. Lucas Margraff (13); 9. Benoît Pauwels (12); 10. Lasse Wahner (11); 11. Nathan Dewalque (10); 12. Boris Spoiden (9); 13. Tom Barnich (8); 14. Florian Winand (7); 15. Aurélien Clément (6); 16. Medhi Weyders (5); 17. Jonathan Thiry (4); 18. Charles Dupont (3); 19. Jason Schlim (2); 20. Anthony Tuttobene (1); 21. Grégory Grun; 22. Émilien Louis; 23. Arnaud Poulain; 24. Kevin Derwa; 25. Laurent Englebert; 26. Maxime Carlier; 27. Florent Alexandre; 28. Augustin Warscotte; 29. Antonio Alaimo; 30. Maxence Mazy; 32. Cédric Setzu; 33. Victor Wilkin; 34. Daniel Sousa Ximendes; 35. Noa Lejeune; 37. Mickael Landtmeters; 38. Marvin Nothomb;39.Romain Kasperek: 40. Maverick Rousseau; 41. Corentin Delsaute; 42. Joffrey Monceu; 43. Jérémie Walhin; 44. Thomas Pierrard; 45. Pierre Cobraiville; 46. Pierre Fron.

Espoirs

1. Romain Lissens (54); 2. Harry Seel (50); 3. Baptiste François (44); 4. Jonas Hanart (34); 5. Antoine Gabriól (34); 6. Maurizio Hubert (29); 7. Cyril Adam (27); 8. Hugo Richard (27); 9. Kurt Magnan (21); 10. Barnabé Van Haren (20); 11. Nathan Étienne (20); 12. Livio Censier (16); 14. Axel Donnay (14); 15. Ethan Gribomont (11); 16. Mattéo Meurice (10); 17. Florian Kowalik (9); 18. John Bruwier (9); 19. Téo Barnich (7); 20. Tim Antoine (3); 21. Kylian Lugentz (1); 23. Mathias Ninforge; 24. Tom Claude; 25. Ulysse Vagner; 26. Noa Di Bartolomeo; 27. Maxime Mignon; 28. Arnaud Evrard; 29. Romain Materne; 30. Ethan Begon; 31. Teo Wauters; 32. Théo Colinet; 33. Germain Warscotte; 34. Aurélien Collette;35. Mathias Gendarme.

Experts

1. Christophe Dethier (54); 2. Philippe Billy (54); 3. Franck Donnay (36); 4. Michaël Tourneur (36); 5. Mario Matijevic (35); 6. Grégory Dachelet (29); 7. Dominique Sevrin (26); 8. François Langlois (23); 9. Vincent Davin (22); 10. TonyToucheque(21); 11. Ludovic Legros (16); 12. Kevin Lebutte (16); 13. Michaël Cabu (14); 14. Laurent Lambillon (14); 15. Stéphane Albert (12); 16. Nicolas François (11); 17. Philippe Cogolludo (11); 18. Emmanuel Polys (10); 19. Sébastien Lugentz (7); 20. Melvyn Gendarme (4); 21. Yves Adam (3); 22. Léopold Toucheque (2); 23. Dimitri Mrenne; 25. Franrice Jeangout; 26. Jérôme Lowies; 27. Éric Prevost; 28. Jonathan Cap; 29. Sébastien Legros; 30. Pascal Kowalik; 32. Marcel Ansart; 33. Pascal Vanderclause; 34. Michel Helas; 35. Alain Drezen; 36. Patrick Debroux.

Seniors

1. Patrice Cordy (60); 2. Johan Goffard (42); 3. Arthur Theisen (40); 4. Yohann Werry (38); 5. Julien Hallaert (36); 6. Cyril Scalais (29); 7. Jonathan Massart (22); 8. Théo Altenhoven (22); 9. Jonathan Poncin (20); 10. Geoffrey Gonzalez-Alvarez (19); 11. Stacy Toucheque (19); 12. Florian Ganser (17); 13. Jens Gysembergh (17); 14. Christian Hardy (14); 15. Nyls Kessen (13); 16. Nicolas Hermans (10); 17. Noah Jamar (10); 18. Franck Wirtz (7); 19. Henri-Jean Detroz (7); 20. Tristan Lacasse (6); 21. Renaud Breton (6); 22. Clément Becu (1); 23. Luca Dumont (1); 24. Peter De Klerk; 25. Joffrey Daigneux; 26. Alan Noël; 28. William Josselet; 29. Gilles Husquet; 30. Grégory Lambert; 31. Marc Binet; 32. Vincent Charlier; 33. Steve Laloux; 34. Stéphane Fraipont; 35. Julien Assenmaker; 36. Florent Vandermeulen; 37. Jordan Delsaute; 38. Dylan Rossinet; 39. Florent Rouyr.

Inters MX 1

1. Kevin Fors (60); 2. Tanguy Gabriel (42); 3. Jérémy Renkens (38); 4. Jérôme Martiny (36); 5. Ludovic Brevers (35); 6. Benjamin Doneux (34); 7. Ludovic Bral (29); 8. Jordan Hébette (26); 9. Valentin Lacasse (24); 10. Andy Berger (20); 11. Sylvain Halleux (18); 12. Antoine Volral (17); 13. Jeremy Nique (15); 14. Martin Vanleeuw (14); 15. Arnaud Renard (11); 16. Johan Henrard (11); 17. Lux Billy (10); 18. Guillaume Toulemonde (6); 19. Quentin Cogolludo (6); 20. Alain Paje (2); 21. Julien Dormal (1); 22. Nicolas Jamar (1); 23. William Javaux; 24. Lucas Gerardy; 25. Jérôme Vandendyck; 26. Quentin Nique; 27. Robin Lermithe.

Inters MX 2

1. Romain Delbrassine (60); 2. Tanguy Gabriel (48); 3. Remi Fraikin (40); 4. Noa Denil (34); 5. Sam Jordant (33); 6. Arnaud Renard (31); 7. Maxime Drezen (28); 8. Bjorn Feyen (26); 9. Logan Toucheque (22); 10. Tom Trembloy (20); 11. Romain Vanleeuw (19); 12. Marvin Louis (19); 13. Jérôme Divoy (16); 14. Maxime Lejeune (15); 15. Grégoire Pazdziorko (11); 16. Léopold Lefebvre (11); 17. Youri Gervois (9); 18. Jonathan Leclercq (5); 19. Florian Toucheque (5); 20. Maxim Sjongers (2); 21. Jessy Mascart (1); 22. Andy Jadoul (1); 23. Loïc Begon; 24. Gontrand Faucon; 25. Mattheo Léonard; 26. Logan Guillaume; 27. Lucas Wautier; 28. David Collignon; 29. Jérôme Doyen; 30. Marvin De Backer; 31. Tom Ligot; 32. Laurent Lambillon; 33. Cédric Lejeune; 34. Julien Halleux; 35. Keny Bronkart.

Superfinale

1. Kevin Fors; 2. Romain Delbrassinne; 3. Ludovic Brevers; 4. Benjamin Doneux; 5. Tanguy Gabriel; 6. Jérémy enkens; 7. Jérôme Martiny; 8. Arnaud Renard; 9. Valentin Lacasse; 10. Remi Fraikin; 11. Sam Jordant; 12. Andy Berger; 13. Ludovic Bral; 14. Noa Denil; 15. Jeremy Nique; 16. Martin Vanleeuw; 17. Bjorn Feyen; 18. Sylvain Halleux; 19. Antoine Volral; 20. Florian Toucheque; 21. Romain Vanleeuw; 22. Léopold Lefebvre; 23. Johan Henrard; 24. Guillaume Toulemonde; 25. Alain Paje; 26. Julien Dormal; 27. Baptiste François; 28. Romain Lissens.