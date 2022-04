"Quand on se déplace une nouvelle fois à cinq et avec le gardien de notre P3, il est difficile de rivaliser avec une des meilleures équipes de la série" , déplore le coach cinacien, Jérôme Renard. "On a vécu ça tout au long de la saison. Si on est sixièmes, je le dois aux quelques cadres de l’équipe, qui n’ont rien lâché pour maintenir le cap."

Menés 2-0 et 3-1, les Condrusiens recollaient au score grâce à Camara (2) et Defèche.

Le début de la seconde période était du même tonneau. Les Leuzois repassaient deux fois devant (4-3 et 5-4). Une avance annihilée par Camara et Ducastel.

"Un corner généreusement accordé par un arbitre très pointilleux, venant de la province de Liège, fut le coup de grâce (6-5)" , déplore le T1 cinacien. Les buts leuzois sont venus de Dell’Aquila (2), Melebeck (2), Albert, Gérard et Guery.

NP Auvelais 3 - B. Sambreville 4

"Comme souvent, contre un adversaire a priori plus faible, nous nous sommes fait peur jusqu’au bout" , précise le joueur-entraîneur visiteur, Dylan Boucha.

Scorniciel ouvrait rapidement la marque (0-1). Furnemont faisait 1-2, avant que D. Boucha ne creuse l’écart. En seconde période, D. Boucha offrait la victoire aux siens. Les buts visités sont venus de M. Filaferro et A. Filaferro (2).

Loyers 8 - Seilles 6

Le début était intense. Leblanc fixait le gardien d’une petite pichenette (1-0). Le jeune Gaye doublait la mise dans la foulée. Dago, sur coup franc, et Van Hees arrachaient l’égalisation (2-2). Monté au jeu, l’expérimenté "PO" Janssen mettait sur orbite Melery (3-2).

En deux minutes dès la reprise, "PO" Janssen mettait deux fois Gaye sur les rails (5-2). Les visiteurs se relançaient grâce à "Coco" Depas (5-3). Les Loyersois reprenaient leur marche en avant par Melery (6-3) et Gaye (7-3).

Les Seillois évoluaient alors avec leur capitaine "Coco" Depas en gardien volant. Le score passait à 7-4 via Cepa Dos Santos, 7-5 par Depas, 8-5 par Melery.

Auteur d’une prestation "cinq étoiles", le gardien visité, Floriant "Collins" Colinet, maintenait son équipe en tête. Dago fixait les chiffres (8-6).

"Notre plus belle prestation depuis le début de la saison. À souligner le très bon arbitrage de M. Klemczak" , précisait le CQ loyersois, Pierre Denis.

Namur UTD 6 - Taviers 6

Après un début de match équilibré, l’Alemania se détachait grâce à Lignon (0-1) et à Rinaldi (0-3). Harte stoppait une hémorragie (1-3) qui reprenait avec Somme (1-4).

Remacle commençait alors un festival (2-4, 3-4, 4-5, 5-5, 6-5) entrecoupé par Rinaldi (3-5) et Lignon (6-6).

"Malgré les quatre blessés et deux absents, nous avons fait preuve de caractère et restons dans la course au maintien" , précise le T1 de Taviers, Stéphane Decamp.