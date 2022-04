Les Bears veulent atteindre le dernier carré

Flag Bowl à l’Arena

Les efforts de recrutement ont porté leurs fruits, chez les Bears. "On a bien reconstruit, pour disposer d’un noyau de plus ou moins 35 joueurs. Avec des nouveaux et d’autres qui venaient d’arriver, avant que tout ne s’arrête. Pour beaucoup, ce sera donc un véritable baptême du feu. On a essayé de les préparer au mieux, notamment via quelques matchs amicaux.Mais le contexte sera évidemment tout autre en championnat. Notre ambition sera cependant d’accrocher le dernier carré. Je pense que nous avons l’effectif et l’expérience nécessaires pour y parvenir."

Ce serait d’autant plus intéressant que la phase finale passera par les magnifiques installations andennaises. "La qualité du terrain et des infrastructures nous permettent d’accueillir des grands événements. Le Flag Bowl, qui est la grande journée finale du flag football, aura d’ailleurs lieu à l’Arena, le samedi 4 juin. Toutes les équipes ayant participé à cette compétition seront présentes. Cela représente entre 300 et 400 personnes", note l’Andennais, dont le club aligne quatre équipes dans cette version soft et mixte du foot US. "Deux en seniors et deux autres en jeunes: U13 et U16. On avait relancé nos activités par le flag, vu qu’il était considéré comme sport sans contact et qu’il convient très bien aux enfants. C’était aussi l’occasion de permettre aux gens de s’amuser à nouveau sur le terrain."

Le club andennais s’investit également dans le projet Flag Zone. "Le but est d’aller faire découvrir notre sport dans les écoles de l’entité. Cela devrait commencer à la rentrée prochaine", précise John Moenaert qui, avec les autres membres d’un nouveau comité, entré en fonction en septembre, prépare aussi les festivités du 20eanniversaire des Bears, fin juin.