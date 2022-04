Le nouveau projet de Molignée dévoilé

L’ ES Molignée connaîtra dès la saison prochaine une réorganisation complète tant au niveau administratif que sportif. Il reste 4 matchs au club pour se sauver en P1 mais que ce soit en P1 ou en P2 le projet sera mis en place. Ce club familial gardera un ancrage local avec l’aide de l’échevin des sports et des commerces locaux, du président en place, des joueurs de la région et du Hainaut qui viendront pour redorer le blason du club. Giuseppe Furgiuele, père de Renzo, le 2e gardien de Spy et à la tête de l’académie top coach élite est à l’origine de ce projet: "Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec les différents acteurs de la région et d’autres sont encore programmées avant fin avril… tout sera réglé rapidement pour être prêt pour la reprise. Un staff complet mettra son savoir et son expérience pour les joueurs qui s‘investiront dans le projet… Christophe Corbisier déjà en place restera le T1, il sera accompagné d’un préparateur physique, d’un kinésithérapeute et d’un coach gardiens de but. "