Petigny lance ce week-end pascal à l’occasion du trail du Tyrol. Au programme de cette organisation proposée par les Traileurs des Fagnes, 14, 22 et 33 kilomètres. Les départs sont prévus, de la plus longue à la plus petite distance, à 9h, 9h30 et 10h.

Infos: www.goaltiming.be

Trail au fil du Bocq

Véritable institution, le trail au fil du Bocq est de retour sous la forme d’une compétition, ce samedi, à Evrehailles. On reprend les mêmes et on recommence, ou presque, avec le TDS, le Trail des Sauvages, dès 12h, soit 35 kilomètres, et le TDB, le Trail du Bocq, et son parcours de 15 kilomètres prévu à 14h. Cette année, les participants peuvent combiner une des deux épreuves avec un défi supplémentaire de 2,7 kilomètres, sous la forme d’un challenge.

Infos: www.ultratiming.be

Trail Series Dinant

Après Namur et Stavelot, cap sur Dinant pour la 3e manche du Trail Series. Le concept reste le même, avec des parcours de 11, 22, 30 et 42 kilomètres et des départs en masse ce dimanche, et puis des départs libres durant toute la semaine. Les départs sont prévus à 9h30 pour les deux plus longues distances et à 10h pour les deux plus courtes.

Infos: www.trail-series.be

Trail des Carrières

La cinquième édition de la corrida-trail du trail des Carrières, c’est ce dimanche du côté de Gesves. Cette boucle de sept kilomètres et 200 mètres de dénivelé positif est à parcourir à une, deux ou trois reprises pour atteindre les 7, 14 ou 21 kilomètres. Le 21 est prévu à 9h, le 14 à 9h30 et le 7 à 11h.

Infos: www.ultratiming.be

La Trapp’Run

Qui dit lundi de Pâques, dit aussi nouvelle édition (la troisième) de la Trapp’Run, organisée à Moustier-sur-Sambre. Concept original, qui allie la course à pied (ou plutôt le trail) avec la dégustation des six trappistes belges. Sur les 10 kilomètres (à 11h), pas de dégustation en cours de route, mais bien à la fin, et une version plus "compétition". Sur les 7 kilomètres (prévus à 11h05), un chrono ou non (au choix) avec des galopins de bière sur le parcours.

Corrida trail de l’œuf

Pour la première fois ce lundi de Pâques, Vincent Scaillet, à la tête de l’organisation de l’Hastrail, propose la Corrida Trail de l’Oeuf de Weillen, du côté d’Onhaye. Au programme, 7 ou 14 kilomètres sur un parcours sauvage sous la forme d’une boucle présentant 200 mètres de dénivelé par tour. Le départ est prévu à 10h.

Infos: www.latitude3.be