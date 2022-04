Jemeppe: une équipe sauvée, l’autre en danger

Prochain coach de la P1 de Namur

Il reste un match, face à Bruxelles Est C le 23 avril, pour clôturer l’exercice. Et prendre congé du club, pour certains. "Je sais que Ludovic Peeters arrête. Pour ma part, j’ai accepté le défi proposé par Dominique Colin, de reprendre la P1 de Namur. Je m’inscrirai dans ce beau projet en tant que joueur-entraîneur d’un noyau composé de quelques anciens, avec qui j’ai déjà joué, et de jeunes espoirs. C’est une belle étape pour moi."

Du côté de l’équipe féminine, le succès 3-0 de ce week-end, face à Bouillon, laisse un mince espoir de maintien aux Sambriennes, désormais encadrées par…Fabrice Fossépré! "Il était déjà acquis que je reprendrais ce groupe la saison prochaine. Mais, comme elles n’avaient plus de coach (Ndlr: Jean-Philippe Muller, revenu un temps en dépannage, était retenu par ses matchs avec Waremme) et que cela collait avec mon planning, j’ai accepté de les entraîner une fois par semaine et de les diriger pour leurs trois derniers matchs. Les filles ont super-bien joué ce samedi."

Ses deux équipes en P1?

Avec deux descendants annoncés par série, les Jemeppoises ne sont cependant pas tirées d’affaire. "Bouillon, qui compte un point d’avance, a encore deux matchs à disputer, dont un ce samedi contre Gembloux B, alors qu’on n’a plus qu’un déplacement à notre agenda, à Beauraing le 23 avril… Si on reste en Promotion, il faudra des renforts, au moins pour combler les arrêts. Et si on descend, le but sera de remonter directement" , précise celui qui restera en poste à la tête de l’équipe A de RNV. Même si "ses" deux équipes se retrouvaient en P1? "Je composerais en fonction des calendriers. Mais RNV n’est pas encore sauvé. On a fini notre saison, mais Gembloux C, qui a encore deux rencontres à jouer, est revenu à deux points." Tout n’est pas encore décidé. Sur, comme en dehors des terrains…