Bois-de-Villers: un statut de favori bien assumé

Une défense très sérieuse

Les Villersois à la fête! ©EdA - Benoît Jadot

Plutôt un aveu d’impuissance face à la régularité, l’homogénéité et la marche en avant des hommes du président Seleck? "Je n’avais pas un groupe de 11 joueurs mais un noyau où j’avais des solutions d’égale valeur sur le banc " insiste le T.1. Il poursuit son analyse. "Je pense que le 3-0 infligé à Éghezée chez nous a fait très mal à notre adversaire. A un moment donné, nous avions 8 points de retard sur les Hesbignons Ce titre est le mérite d’un groupe sérieux avec un état d’esprit collectif mais qui sait aussi s’amuser" .

Tous les secteurs sont à féliciter mais la défense villersoise, de loin la meilleure de la série, a apporté un écot un peu plus important. Frédéric Gillard a déjà réalisé quatre transferts et plusieurs autres devraient être entérinés cette semaine.

"Je suis triste que les anciens (Morgan Lacroix, Anthony Gérard, Jonathan Lemoine, F-X Ancion, J-B Honnay,…) stoppent mais ils ont apporté beaucoup et resteront au club avec les vétérans. Je les remercie du fond du cœur tout comme mon adjoint Greg (Gaston) Vanderstappen, Stéphane Blampain, le comité, les supporters et bien évidemment le président Gaël Seleck, un passionné ". Un petit regret et un petit hommage pour terminer "J’aurais bien voulu jouer deux fois contre la même équipe de Namur" glisse-t-il. Et de mettre son voisin wépionnais à l’honneur. "C’est vraiment l’équipe qui nous a fait le plus douter. Avec un peu plus d’expérience, les "Fraisiers" auraient été nos plus redoutables concurrents" .

Le terrain refait

Le grand sourire qu’affichait le président Gaël Seleck au coup de sifflet final faisait plaisir à voir. La joie et aussi le soulagement étaient ses sentiments dominants. "L’objectif de la saison est atteint" répétait-il. Libéré, délivré, il savourait la justesse de la composition de son groupe. "Les "anciens" ont fait le boulot et les jeunes qu’ils avaient une belle marge de progression. Nous sommes à notre place contrairement à ce que j’ai entendu dans certains clubs ", lâche-t-il, ironique.

Le titre, la fête… et les supporters. ©EdA - Benoît Jadot

Le responsable villersois dédie ce titre à l’ancien coach, Francis Thoron et à son jeune joueur, Lucas Dujardin, contraint à une longue convalescence et à faire l’impasse sur toute la saison. La saison prochaine, le terrain sera totalement remanié grâce à la commune de Profondeville, au plus grand plaisir des joueurs.

«F-X» Ancion (médian): Un clubman exemplaire

«F-X» Ancion avec son brassard de capitaine. ©EdA - Benoît Jadot

Comme plusieurs de ses coéquipiers, François-Xavier n’accompagnera pas l’équipe à l’étage supérieur "Je joue au foot depuis 25 ans et ça devient difficile. Je suis heureux de terminer avec un titre dans un groupe aussi soudé. En vétrans je resterai à disposition s’il y avait des problèmes d’effectif"

Morgan Lacroix (attaquant): La touche zen

Morgan Lacroix termine sa carrière sur un titre de champion avec Bois-de-Villers. ©EdA - Benoît Jadot

Comme certains de ses amis, le joker de luxe stoppe sa carrière tout en restant dans le futur groupe vétéran. "Je suis trop vieux et trop gros. La 3e mi-temps m’a tué" plaisante-t-il. Coéquipier modèle, avec 9 buts son rapport temps de jeu-buts est très élevé "J’ai marqué plus que le coach" conclut-il avec humour.

Jonathan Lemoine (attaquant): Il a tenu parole

L’attaquant est venu de la P3 de Flawinne à la demande de son pote Frédéric Gillard. "J’avais promis qu’on décrocherait le titre et j’ai tenu parole". Il devrait, lui aussi, stopper. Sauf en vétérans. "J’avais parié un souper avec mon patron si je marquais 20 buts " note-t-il. Avec les 4 contre Flawinne il en est à 19. Reste à choisir le resto.

L’œil du coach

La fête, un des éléments importants du club villersois... ©EdA - Benoît Jadot

Grégory Vanderstappen : Gaston, mon précieux T.2, mon fidèle bras droit: important d’avoir quelqu’un comme lui à mes côté. S’il avait été présent lors du match-aller contre Namur, nous n’aurions pas connu la défaite.

Victor Blampain : excellente saison de notre gardien mais garde ta langue en poche.

Arthur Simon : pilier de la défense qui a encore une énorme marge de progression.

Quentin Legrand : Toujours à la bonne place pour soulager la défense.

Félicien Dieu : Le roi des amendes. Ne monte pas trop, tu n’es pas un buteur.

Jules Martin : le poumon de l’équipe.

Romain Tasiaux : 100% dévoué à l’équipe; quel abattage.

François-Xavier Ancion : un capitaine exemplaire que nous aimerions garder une saison supplémentaire.

Loïc Blume: quelques petites blessures qui l’ont empêché d’avoir son rendement habituel.

Jérémy Dubois : belle saison mais arrête de faire des nœuds dans tes jambes (rires).

Le T2 Grégory Vanderstappen et son neveu Maximilien: un titre en famille. ©EdA

Maximilien Vanderstappen : on attend tous que tu confirmes ton talent.

Jonathan Lemoine : goleador de l’équipe, merci d’avoir suivi le projet.

Grégory Dumont : quelques pépins physiques mais toujours présent pour le groupe en renard des surfaces.

Jean-Baptiste Honnay : énormes regrets de le perdre la saison prochaine; sa facilité à marquer va nous manquer.

Morgan Lacroix : le roi des "bicyclettes", importantissime pour le groupe.

Ludovic Poncelet : a toujours répondu présent quand on avait besoin de lui.

Anthony Gérard : a dépanné l’équipe quand son corps le lui permettait.

Sami Roels : a pu enfin rejouer après sa blessure au genou.

Adrien Protti, Julian Devos : blessés dès le début de la saison mais toujours là pour le groupe.

Lucas Dujardin : Enorme soutien à lui dans sa revalidation.

Merci aussi au Casper de l’équipe, Thomas Hennaux

Tous mes remerciements aussi pour leur aide à Steve Filée, Jordan, Nordigan, Maxence, Alex ainsi qu’à Eddy, délégué pour la première partie de la saison.