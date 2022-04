Arquet: une équipe faite pour la P1

Invaincues (elles ont été éliminées par Ciney en demi-finale de la coupe provinciale lors de la séance des tirs au but), les Vedrinoises d’Arquet (P2A) ont survolé la compétition. Seules les Zébrettes de Moustier se sont quelque peu accrochées. Privées de titre la saison passée en raison de la pandémie de Covid-19, les joueuses de Christophe Jacobs ont coiffé des lauriers que tous leur promettaient depuis deux ans. "Nous avons fait le job , souriait le T1 Christophe Jacobs. Nous sommes titrés au bout de deux ans. Et nous sommes toujours en course dans le trophée de la régularité. Nous comptons vingt-six matches sans défaite. Ce serait bien de poursuivre sur cette voie." Bien que conscientes de leurs qualités, les Vedrinoises n’ont pourtant pas été épargnées par le doute. "Nos affrontements contre Moustier ont été compliqués. Mais les filles ont bien répondu présentes. Une fois ces deux chocs passés, nous avons relâché un peu la pression."