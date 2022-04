Vresse: Le parcours de la Sainte-Agathe a séduit (+ résultats)

1h10 pour 12 bornes

Il faut attendre plus d’une heure et dix minutes pour voir les premiers du 12 kilomètres franchir la ligne d’arrivée. Théo Suray et Jonathan Fabry finissent ensemble, en papotant. "C’est un sacré trail. Je pense que c’est l’un des plus durs auxquels j’ai pu participer. Durant toute l’épreuve, ça monte et ça descend non-stop. Le pire, c’est la dernière côte, quand on pense que c’est fini ", s’amuse "Kiki Fabry". Chez les filles, Louise Henneaux est la première à franchir la ligne, quelques secondes à peine derrière la gagnante du 15 kilomètres, partie en même temps, Charline D’Orchymont. "Nous sommes dans une région magnifique. Je viens de Wellin, mais j’adore venir courir du côté de Laforêt, car c’est difficile et vraiment très beau. Le parcours est génial ", s’exclame cette dernière après sa victoire.

Chez les messieurs, sur cette même distance, Jasper De Munck fut le vainqueur. Derrière, il y a eu un peu d’égarement, car la rubalise n’était pas toujours bien placée ou suffisante. Et c’est finalement Olivier Van Den Kerkhove qui termina deuxième, devant le récent champion de Belgique de course de montagne, en décrassage, Mathis Lange.

Main dans la main

Le 22 kilomètres était tout aussi corsé et il fallut plus de deux heures et vingt minutes aux vainqueurs, Renaud Lequeux et Geoffrey Lallemand, arrivés eux aussi main dans la main, pour rallier le tapis d’arrivée. " On a fait tout à deux, ayant des forces et des faiblesses différentes, mais finissant toujours par se retrouver. Le parcours? C’est un vrai trail! Avec de la technicité, et du “à travers tout”. C’est un superbe parcours. Il manquait toutefois un peu de rubalise et quelques signaleurs à certains endroits ", commentaient les deux vainqueurs. Stéphanie a été l’athlète féminine la plus rapide. Sur la plus longue distance, la victoire est revenue à Firmin Masset, au bout de 3h43 d’effort et à Louise Wenkin, qui termina en 4h16.

Les classements

12 kilomètres

1. Suray Theo 01:11:20, 2. Fabry Kikiano 01:11:23, 3. Anciaux Nathan 01:20:44, 4. Heligers Dimitri 01:22:23, 5. Bodet Quentin 01:26:52, 6. Clarimvac Pascal 01:28:51, 7. Renard Gil 01:30:12, 8. Lamotte Quentin 01:37:06, 9. Bertholet Julien 01:37:21, 10. Sadzot Remy 01:43:55, 11. Dion Guillaume 01:44:28, 12. Henneaux Louise 01:45:30, 13. Delorge Thomas 01:46:09, 14. Barbier Salome 01:47:44, 15. Andre Adrien 01:57:37, 16. Denis Michael 01:58:30, 17. Catoul Camille 02:00:42, 18. Peeters Em 02:04:47, 19. Castillo José 02:05:46, 20. Matz Julien 02:07:22, 21. Adriaenssens Karen 02:08:20, 22. Leduc Robert 02:10:24, 23. Fabien Stiers 02:12:01, 24. Laurent André 02:12:47, 25. Henry Renaud 02:14:30, 26. Gaspar Valérie 02:14:39, 27. Barthélemy Joan 02:14:39, 28. Barthélemy Yvan 02:14:40, 29. Limpens Thomas 02:14:47, 30. Fontaine Lydie 02:20:00, 31. Haesaert Ronny 02:22:26, 32. Kinet Aline 02:28:42, 33. Gilson Virginie 02:38:38, 34. Despat Joelle 02:38:51, 35. De Paepe Kirsten 02:38:57, 36. Dumont De Chassart Gauthier 02:48:10, 37. Degembe Hugo 02:55:05, 38. Degembe Grégory 02:55:10, 39. Liégeois Ophélise 02:58:49, 40. Raguet Valérie 02:59:13, 41. Walravens Sébastien 02:59:14, 42. Colleaux Mélissa 02:59:14, 43. Topart André 03:07:52, 44. Pierart Myriam 03:07:57, 45. Dixheures Mathilde 03:18:49, 46. Dixmeures Anais 03:18:52

15 kilomètres

1. De Munck Jasper 01:28:11, 2. Vanderkerkhove Olivier 01:28:25, 3. Lange Mathis 01:29:33, 4. Warrant Thomas 01:30:29, 5. Steisel Lancelot 01:32:49, 6. Cordy Samuel 01:32:55, 7. Beaujean Gautier 01:33:00, 8. Marchand Victor 01:33:06, 9. Normand Joachim 01:33:27, 10. Gigot Pierre 01:33:34, 11. Gandouin Jeremy 01:34:01, 12. Lallemand Pascal 01:44:00, 13. Motch Reginal 01:44:09, 14. Van Riel Kristijn 01:45:05, 15. D Orchymont Charline 01:45:25, 16. Arnould Antoine 01:46:44, 17. Van De Paer Kaat 01:53:29, 18. Biettlot Elie 01:53:35, 19. Istacc Jose 01:53:51, 20. Liepin Didier 01:53:57, 21. Glaude Lionel 01:54:02, 22. Gourmet Carinne 01:56:11, 23. Gregoire Caroline 01:57:44, 24. Henrotte Laurent 01:58:10, 25. Nemery Sébastien 01:58:57, 26. Gigot Alexandra 01:59:11, 27. Van De Paer Peter 02:03:07, 28. Delens Frédéric 02:04:44, 29. Lepers Thomas 02:06:14, 30. Anciaux Loïc 02:11:14, 31. Robe Patricia 02:11:26, 32. Calay Xavier 02:11:26, 33. Brodeoux Ann 02:12:49, 34. Collet Noé 02:12:49, 35. Berte Delphine 02:13:39, 36. Wavreille Aline 02:13:57, 37. Galloy Serge 02:13:59, 38. Francois Sylvine 02:14:33, 39. Mirlon Alycia 02:14:39, 40. Collard Julien 02:14:46, 41. Collin Anne 02:15:29, 42. Bodet Laurence 02:16:25, 43. Evrard Pierre 02:16:27, 44. Lefebvre Pierre-Alexandre 02:16:56, 45. Dauvin Benjamin 02:17:16, 46. Perrin Christelle 02:21:54, 47. Buron Marie 02:21:56, 48. Peeters Olivier 02:21:59, 49. Henry Stephane 02:23:09, 50. Braham Mehdi 02:25:05, 51. Drouvin Magali 02:25:31, 52. Maqua Valérie 02:25:37, 53. Maqua Frédéric 02:25:38, 54. Marion Vincent 02:25:49, 55. Gregoire Amandine 02:28:01, 56. Lefebvre Ségolène 02:28:42, 57. Nempont Francois 02:34:44, 58. Remy Anne Sophie 02:34:44, 59. Wavreille Elise 02:35:05, 60. Bonmariage Annelyse 02:35:05, 61. Kepenne Carine 02:52:52, 62. Calay Christophe 02:54:35, 63. Drouvin Nicolas 03:01:16, 64. Dion Florence 03:06:07, 65. Fery Grégory 03:44:57, 66. Desset Luc 03:44:58, 67. Fery Magali 03:45:12

22 kilomètres

1. Lequeux Renaud 02:23:55, 2. Lallemand Geoffrey 02:23:59, 3. Goubau Julien 02:27:06, 4. Bayens Paul 02:28:39, 5. Pecheur Nathan 02:31:19, 6. Bihain Tanguy 02:37:56, 7. Mazingue Adrien 02:45:20, 8. Albaud Aurélien 02:53:44, 9. Baquet Michael 02:55:45, 10. Hajdu Valentin 02:56:54, 11. Harpigny Cedric 02:59:25, 12. Huart Teddy 03:09:42, 13. Travi Math 03:15:34, 14. Grevesse Stéphanie 03:15:34, 15. Giozzet Frédéric 03:15:40, 16. Weykmans Sébastien 03:15:53, 17. Henrion Patrick 03:15:53, 18. Donnay François 03:16:25, 19. Francois Yann 03:17:49, 20. Gillet Elodie 03:18:31, 21. Demarcin Fabrice 03:19:14, 22. Van De Voorde Jordan 03:20:08, 23. De Borger Bert 03:23:11, 24. Seghers Joachim 03:23:33, 25. Bruck Andy 03:23:34, 26. De Montjoye Aurelie 03:23:53, 27. Dusaussoy Benjamin 03:23:57, 28. Bourguignon Laurent 03:24:15, 29. Debuy Jimmy 03:24:59, 30. Mignon Alexandre 03:25:12, 31. Gillardin Bruno 03:25:13, 32. Traina Christophe 03:26:00, 33. Coulon Nicolas 03:27:17, 34. Beaugnee Mael 03:29:54, 35. Leblanc Guillaume 03:29:57, 36. Bailly Ludovic 03:30:51, 37. Nauts Benoit 03:32:51, 38. Tourtier Nicolas 03:32:51, 39. Bogaert Niki 03:34:34, 40. Monin Miguel 03:35:53, 41. Guenard Domitile 03:36:54, 42. Annet Thierry 03:37:14, 43. Hermand Vanessa 03:38:28, 44. Leduc Sebastien 03:39:36, 45. Brunois Jacques 03:44:43, 46. Gillet Yannick 03:44:57, 47. Martin Marie Claude 03:45:48, 48. Godet Isabelle 03:45:53, 49. Martin Michel 03:45:55, 50. Valente Bruno 03:47:07, 51. Philippe Guillaume 03:47:07, 52. Deryck Nancy 03:49:50, 53. Gysens Fabrice 03:51:35, 54. Wansard Marie 03:51:53, 55. Lequeux Séverine 03:51:55, 56. Dion Bernadette 03:51:57, 57. Thill Vincent 03:52:07, 58. Collinet Céline 04:03:25, 59. Dehez Romain 04:03:25, 60. Ducoffe Thierry 04:10:48, 61. De Graeve Pascal 04:11:26, 62. Iuga Iulian 04:16:53, 63. Deboschère Manuella 04:17:38, 64. Rover Jérémy 04:17:40, 65. Romain Valérie 04:19:12, 66. Bonhenry Olivier 04:23:25, 67. Giot Sabine 04:32:48, 68. Hardouin Marie 04:43:07, 69. Lagneaux Sabrina 04:43:07, 70. Jeanbaptiste Isabelle 04:45:51, 71. Lacroix Bernard 04:55:13, 72. Crochet Chantal 04:58:02, 73. Segers Pierre 04:58:02, 74. Bodelet Maryse 05:02:45

33 kilomètres

1. Masset Firmin 03:43:40, 2. Laoureux Denis 03:53:31, 3. Theunynck Lode 03:53:50, 4. Vanwynsberghe Matthias 04:00:14, 5. Malisoux Laurent 04:01:16, 6. Dominique Emilien 04:13:32, 7. Wenkin Louise 04:16:37, 8. Baland Paulin 04:16:38, 9. Dulon Olivier 04:25:18, 10. Barchy Hinderk 04:27:54, 11. Couret Brice 04:30:44, 12. Claine Maxime 04:42:35, 13. Malempré David 04:45:26, 14. Gofflot Frederic 04:46:28, 15. Delpierre Jean Luc 04:48:52, 16. Bock Philippe 04:50:25, 17. Michaux Wivine 04:52:11, 18. Bourguignon Bruno 04:53:09, 19. Boen Olivier 04:54:33, 20. Kindermans Damien 04:55:55, 21. Castelain Jean Luc 04:56:38, 22. Bastin Maxime 04:57:33, 23. Da Fonceca Théo 04:58:09, 24. Dupont Mario 05:05:29, 25. Leonet Maxime 05:05:57, 26. Mathelin Florence 05:11:07, 27. Didriche Quentin 05:11:17, 28. Romain Rudi 05:14:44, 29. Luxen Remi 05:17:47, 30. Capitaine Didier 05:18:58, 31. Leclet Damien 05:19:01, 32. Parein Estelle 05:19:07, 33. Vanreepinghen Grégoire 05:21:22, 34. Klaus Romuald 05:21:28, 35. Rary Didier 05:25:37, 36. Vandeuren Benoit 05:26:57, 37. Poncelet Philippe 05:30:52, 38. Dewit Raymond 05:31:46, 39. Chevrolet Gregory 05:32:24, 40. Lixandru Andrei 05:43:54, 41. Pierlot Jacques 05:56:32, 42. Vigot Chloe 05:58:16, 43. Moro Terry 05:58:20, 44. Piette Amandine 06:10:00, 45. Nicolas Olivier 06:33:50, 46. Bertoux Axel 06:36:16