Dans le sens des départs, la direction de l’Union confirme que Leutrim Pajaziti, Souhail Samouti, Alpha Diallo et Christopher Bombele ne seront plus de la partie, tout en les remerciant sur ses réseaux sociaux " pour avoir contribué à la réussite de cette belle saison et au gain du titre de champion. Ils seront toujours les bienvenus au club ".