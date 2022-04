Une prestation médiocre de Couvin, toujours en vie

" C’était médiocre, très médiocre , pestait l’entraîneur fagnard, Gabor Bukran, très remonté sur son groupe. Nous n’avons pas montré du football aujourd’hui (lisez dimanche). C’est triste d’en arriver à jouer de la sorte. On se bat depuis des semaines et pour une fois que nous sommes dans une situation favorable, nous n’en profitons pas. "

Ses joueurs ont commis des erreurs individuelles qui se sont payées cash face à des Durbuysiens venus avec seulement douze éléments au stade Roi Soleil! " Nos jeunes joueurs ont fait ce qu’ils devaient. Là où ça a bloqué, c’est du côté de nos joueurs d’expérience, ils n’ont pas été à niveau. Il faudra faire ce 6 sur 6 pour assurer le maintien (NDLR: sauf si Givry et Verlaine, qui doivent encore s’affronter perdent des points) et on le fera . Quasiment tout le monde avait enterré Couvin après la défaite face à Givry car nous étions à 9 points des Canaris, et on a su se relever ".

Couvin doit se rendre à Ganshoren et accueillir Jette alors que Givry et Verlaine, avant de s’affronter lors de l’ultime journée, joueront respectivement à Tubize et contre Acren.