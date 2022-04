Spy: le tour final en ligne de mire

Sévèrement battu en terre dinantaise la semaine dernière (6-2), Spy devra rapidement se reconcentrer avant d’entamer la dernière ligne droite. Des réceptions de Grand-Leez et Biesme ainsi que des déplacements au Condrusien et à Andenne les attendent. Actuellement dans le Top 5, les Écureuils devront montrer autre chose que la semaine dernière s’ils veulent disputer le tour final. "Nous avons montré deux visages. On a réalisé une bonne première période mais la seconde était tout autre. Le fait que Dinant ait égalisé et pris l’avantage en moins deux minutes nous a fait mal. On a pris un gros coup sur la tête à ce moment-là. Par la suite, nous avons manqué de réaction. On a également ressenti l’absence de Fournier et Jeanmart dans le secteur défensif. Cette défaite est méritée et il est nécessaire de se remettre en question. Sans cela, la tâche sera très compliquée face à Grand-Leez jeudi soir" , prévient Eddy Broos.