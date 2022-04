Somzée B et EBS B s’offrent le trophée

La journée finale de la coupe de la province, organisée dans la salle de Champ d’en Haut, a tenu en haleine les spectateurs. Chez les dames, l’EBS, emmenée par Hélène Frisque (C2) et Cindy Scoyer (C4) s’est imposée sur le fil face à la paire cinacienne Laurie Wuest (D0) et Anouk Mailleux (C6). Les Étoilées empochèrent les deux premiers matches mais La Cipale refusa d’abdiquer et rétablit la parité après la victoire dans le double et le succès de Mailleux sur Frisque, qui ne termina pas la rencontre. Cindy Scoyer survola le dernier duel pour repartir avec le trophée. En demi-finale, le duo Frisque-Scoyer avait écarté l’autre paire sambrienne composée d’Émilie et Elisa Lorand, sur le score de 3-2.