Sentiments contrastés après le derby

Au terme du derby entre Merles et Aischois (3-1), des sentiments contrastés régnaient dans les deux vestiaires. Celui d’injustice affleurait dans le camp des Rouges, à plus ou moins haute dose. Entre le staff qui ne voulait pas faire de déclarations à chaud et phrases ironiques de quelques joueurs, le ton était donné. " Je pensais avoir fait le plus difficile en ouvrant le score , entamait le buteur Laurent Dethier, dépité. Les décisions arbitrales nous ont mis en dehors du match. Peut-être devrait-on enseigner le dialogue dans la formation des arbitres ".