Premier mondial réussi pour Oscar Geudvert

«On peut être satisfaits de notre parcours», confirme Oscar Geudvert, qui défendait les couleurs belges avec ses équipiers Mathieu Nijs et Alexandre Léonard. «Je pense qu’on a fait ce qu’on devait faire. On a notamment éliminé les Pays-Bas, qu’on avait déjà retrouvés sur notre route en Serbie. On a livré un meilleur match, cette fois-ci. Ensuite, on a perdu un peu sèchement contre la Hongrie, mais qui était bien plus forte que nous et a d’ailleurs terminé sur la troisième marche du podium. Par la suite, on a sorti la Grande-Bretagne et le Brésil, avant d’échouer face au Canada pour la 9eplace. On aurait peut-être pu faire mieux lors de ce match, mais 10e, c’est un résultat plus que correct.»