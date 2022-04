Poels coachera Assesse/Sart-Bernard, en partie grâce à l’union

Alors que les deux voisins, Assesse et Sart-Bernard, avaient du mal à s’entendre dans le passé, la mise en place d’un nouveau comité chez les premiers cités a permis une collaboration saine entre les clubs, notamment en faveur des équipes de jeunes. « A vant l’arrêt Covid, nous avions dé jà travaillé ensemble pour trouver des terrains supplémentaires aux jeunes et leur éviter de devoir se déplacer dans une autre commune, explique le président Nicolas Deneffe. À Sart-Bernard les bénévoles voulaient du renouveau et, grâce à une bonne approche et une bonne entente, on a pu conclure une union bénéfique à tous . »