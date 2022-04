Objectif atteint pour Profondeville

Avec le nouveau forfait d’Ohey, c’est le maintien assuré pour Profondeville et Ciney qui s’affrontaient ce dimanche après-midi. « Notre objectif est atteint, j’avais demandé un 3 sur 4 face à Ohey, Namur, Natoye et Ciney, souligne le coach et DT mosan, Jérôme Duchêne. Et face aux Cinaciennes qui ont été en zone pratiquement toute la partie, cela a été un chassé-croisé permanent. »