J’avais 14 ans quand j’ai signé mon affiliation à Evrehailles. J’y suis resté jusqu’à la division 2. Ensuite, je suis parti un an à Profondeville pour jouer en première provinciale avec Louis Marchal. Et cette saison, avec lui, on a voulu tenter l’aventure en régionale, à Andoy.

Pourquoi ce choix?

Stéphane Georges, le secrétaire du club, recherchait deux joueurs pour compléter l’équipe A. Il nous a proposé de les rejoindre. Vu que nous n’étions pas montés avec Profondeville, nous avons saisi l’opportunité. C’était l’occasion de jouer dans une des plus belles salles de la région.

Comment avez-vous vécu cette saison?

Vu la différence de niveau, j’ai éprouvé des difficultés à m’adapter. Le premier tour fut particulièrement pénible. Mais je me suis amélioré au second tour avec davantage de succès. Pour l’équipe, l’objectif est atteint avec le maintien. Personnellement, j’ai beaucoup appris. Stéphane Georges, notre premier joueur, m’a donné beaucoup de conseils. Yves Matagne, que je retrouve chaque mercredi à l’entraînement à Profondeville, m’a aussi aidé à progresser et à franchir un palier. En jouant contre plus fort, on ne peut que se bonifier.

En janvier dernier, vous avez brillé aux championnats provinciaux, en remportant le titre en série C. Une belle récompense…

Vu mes résultats en championnat, je ne m’étais pas fixé d’objectifs. J’espérais simplement aller le plus loin possible. Au fil des rencontres, comme tout se passait bien, j’ai retrouvé la confiance et la motivation pour m’imposer en finale face à Steeve Carpentier du Vedrinamur. Finalement, je n’ai concédé que quatre sets tout au long de mon parcours. Dans ce genre de tournoi, tout dépend de la forme du moment.

Était-ce votre premier titre?

Non. En 2014, j’étais aussi monté sur la plus haute marche du podium en série E. Un succès qui m’avait permis de recevoir le mérite sportif de la commune d’Yvoir. En 2016, avec Tilly Closset d’Andenne, j’avais décroché le bronze en double mixte D et, en 2020, en double C avec Louis Marchal au championnat de Belgique.

Cette saison, vous vous illustrez aussi dans les tournois réservés aux Masters?

Oui, j’ai remporté le tournoi en série C à Malonne en battant, en finale, Romain Christiaens du TT Namur en trois sets. J’ai aussi remporté la finale en C spéciale à Jambes. Ce sont des points importants pour mon classement numérique. Je devrais aussi me qualifier pour la journée finale des Masters.

Quel classement espérez-vous obtenir à la fin de la saison?

À la fin du premier tour, je descendais C2 mais, grâce à mes dernières victoires et au succès aux championnats provinciaux, j’espère monter B6.

Allez-vous prolonger l’aventure à Andoy la saison prochaine?

Oui. Avec Louis, on a décidé de poursuivre avec le même quatuor à Andoy où l’ambiance est excellente. Les troisièmes mi-temps se prolongent souvent et on n’est jamais rentré avant 4 ou 5 heures.