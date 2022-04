Le doublé de Sébastien Mahia à Leuze

Ils ne sont que 86 à prendre le départ, sur une des trois distances proposées (5, 9 ou 12 km). L’occasion, pour Sébastien Mahia, de décrocher les deux victoires qu’il manquait à son palmarès, pour porter son nouveau t-shirt arborant ses 360 victoires. "C’était un parfait programme pour un boulimique, s’amuse-t-il. Le départ du 12 était prévu à 10h et celui du 5 à 11h. Ni une, ni deux, je me suis inscrit sur les deux distances. Sur le 12, j’ai fait la majorité de la course avec le futur deuxième, Bryan Fonteyn, avec qui nous avions convenu que je ferais son lièvre. J’ai donc décroché ma 359e victoire. Une heure plus tard, je prenais le départ du 5 kilomètres. J’ai dû aller un peu plus loin dans l’effort pour l’emporter, dans des passages délicats dans les champs. Stefaan Bruffaerts a terminé 13 secondes derrière et Benjamin Dandoy a complété le podium ." Le parfait échauffement avant le 27emarathon de sa carrière, à Rotterdam, pour accompagner l’athlète malvoyant Martin Clobert.