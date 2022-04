Lange, champion du Belgique

Le jeune athlète de la Belgique Trail Académie, Mathis Lange, qui court sous les couleurs du club andennais d’athlétisme, l’Ocan, participe à la course pour la seconde année consécutive. Après une quatrième place dans la catégorie des juniors l’an dernier, il devient champion de Belgique cette année en s’imposant au scratch.

«Une vraie course de montagne à la Belge»

" Ce n’est qu’il y a trois semaines que j’ai appris la date de l’épreuve. Je décide donc de m’y aligner avec de grandes intentions. J’arrive un peu plus tôt pour avoir le temps de repérer le parcours à pied avant de prendre le départ. C’est une grosse côte pour débuter, suivie d’une longue descente, avant d’enchaîner avec quelques belles petites bosses. Une vraie course de montagne à la Belge , commence Mathis, qui a pour principal concurrent Mathias Anciaux, son coéquipier. On démarre avec un petit groupe, mais je ne prends pas les commandes. C’est dans la descente que je creuse petit à petit l’écart pour finalement m’imposer avec 52 secondes d’avance ."

Mathias, sous les couleurs du Roca, termine, comme l’an dernier, à la seconde place au scratch et dans sa catégorie.

Étienne et Capelle au top

Troisième du classement scratch, Fabrice Étienne devient champion de Belgique des plus de 50 ans. En terminant à la quatrième place, Christian Capelle, également affilié à l’Arch, décroche quant à lui le titre national chez les plus de 55 ans.

Inscrit sur le 11 kilomètres, Jérôme Van De Meersche (Acco) devient champion des plus de 40 ans.