Tant les dirigeants onhaytois que leurs collègues liégeois avaient des raisons de s’interroger, samedi soir, après la victoire arrachée méritoirement par les Wanzois (2-3). "S’ils s’étaient battus comme ça depuis le début, on n’en serait certainement pas là", entendait-on chez les responsables visiteurs, qui avouaient avoir déjà commencé à préparer leur retour en provinciale. "Voici six semaines, tout le monde nous voyait champions. Et voilà qu’on risque de passer à côté du tour final", remarquait-on du côté walhérois. "Pour la troisième tranche, c’est fini. Mais loin de moi de dire que c’est mort" , martelait Lionel Brouwaeys, qui a toujours tablé sur une cinquantaine d’unités pour accrocher le Top 5. Il faudra donc aller chercher les points manquants contre Dison et à Rochefort. Et espérer que Herstal fasse moins bien (à Aywaille et contre Jodoigne). "On ira peut-être au tour final via notre équipe B, qui est en tête de la troisième tranche", se consolaient les supporters de l’Agauche. M.B.