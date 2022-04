Cyril Van Hyfte (Meux): "J'ai profité de deux secondes d'inattention"

Meux n’aura cadré que deux frappes, samedi, face à Tubize (1-1). À chaque fois, c’était une tête de Cyril Van Hyfte. La première manquait de puissance, la seconde était parfaite. Une tête croisée dans le petit filet de De Bie pour égaliser. "Mon défenseur ne m’a pas lâché d’une semelle. D’ailleurs, en première période, je n’ai touché qu’un ballon de la tête, sur l’occasion. Et puis, sur le corner tiré par Gauthier (NDLR: Smal) , il rouspète. J’ai profité de deux secondes d’inattention pour me libérer de son marquage, prendre un demi-mètre, sauter et placer le ballon dans le coin du but." C’est, en fait, la seule occasion franche des hommes de Laurent Gomez. Du 100%. "Je pense qu’il y a un peu de réussite mais le corner était admirablement tiré."