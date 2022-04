Biomécatrail: 42 participants pour la bonne cause

Outre le simple aspect course à pied, c’était également l’occasion de découvrir les parcours de 8 et 16 kilomètres en marchant, et de faire une analyse de course ou un dépistage biomécanique gratuits. Ce sont donc des professionnels qui mettaient, gratuitement, leur expertise au service des participants. Malheureusement, ils n’étaient que 42 à s’élancer sur cette épreuve, dont les bénéfices seraient reversés à une bonne cause, à destination des patients souffrant de fibromyalgie. L’occasion rêvée, pour Valentin Grégoire, de signer une nouvelle victoire. " Il n’y avait pas grand-chose dans la région. J’ai donc décidé de m’aligner sur cette épreuve, débute le Dinantais de 20 ans. C’est étonnant, que le succès ne soit pas plus au rendez-vous, car les conditions climatiques étaient plutôt agréables. Sur le 8 kilomètres, je me suis assez rapidement retrouvé seul aux avant-postes. L’objectif, c’était de prendre un peu de plaisir, au cours de cette petite balade de santé. J’ai finalement franchi la ligne avec une avance de 1,17 minutes sur Pascal Lambotte ." Chez les dames, c’est une autre Lambotte, Manon, qui s’est montrée la plus rapide.